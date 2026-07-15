持ち家
『持ち家』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年8月4日
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定年直前に発覚した修繕積立金3倍増額、老後の家計は大丈夫か
国土交通省は段階増額より均等積立方式が安定的と推奨しており注意が必要である
ファイナンシャルフィールド
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年収1200万円の30代代表が語る、お金で買えない豊かさへの想い
外食はファミレスや回転ずしが中心で高級料理はほぼ食べないという
キャリコネニュース
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
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貯金2500万円で早期リタイアした63歳男性が物価高で計画崩壊
物価高で月支出が15万円から18万円に膨らみ年金だけでは月6.5万円不足
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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ローン完済の一戸建てを手放し、74歳夫婦が公営住宅を選んだ理由
訪問介護後に食料や日用品が消える事態が続き、自宅での安心な生活が崩壊したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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インフレ時代に持ち家と賃貸、90歳までの生涯費用を専門家が比較試算
90歳までの生涯収支を試算すると購入が賃貸より約171万円安くなるとのこと
プレジデントオンライン
2026年7月31日
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退職金2500万円の使い道、住宅ローン完済とNISA・定期預金を比較
一括返済は利息軽減の確実な効果がある一方、手元資金が大きく減るリスクも
ファイナンシャルフィールド
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退職金1000万円をS&P500に投資したら6年で4000万円、相続税はかかる？
S&P500への投資で資産が数倍に膨らみ課税対象になりうるとFP2級の松尾知真氏
ファイナンシャルフィールド
2026年7月28日
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年金月38万円・資産6000万円超の68歳男性がバイトを続ける理由
退職後に社会的孤立や退屈感を覚え、近所のホームセンターでアルバイトを始めたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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資金があっても断られる高齢者の賃貸問題、国の新制度で解消へ
孤独死リスクや原状回復費用を懸念し、資金があっても入居拒否されるという
ファイナンシャルフィールド
2026年7月26日
2026年7月24日
2026年7月23日
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貯金1000万円超の高齢者でも、所得要件を満たせば公営住宅に入居できる
公営住宅の審査基準は貯蓄額でなく「政令月収（所得月額）」が基本である
ファイナンシャルフィールド
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配偶者が先立つと年金が月10万円減る、老後の家計を守る固定費見直し術
配偶者が先立つと年金収入が激減するため、固定費の見直しが重要とのこと
プレジデントオンライン