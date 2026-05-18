ローソン、シリーズ累計450万食突破の人気カップ麺から「スープ激うま! 函館塩ラーメン」が新登場!
ローソンは5⽉19⽇より、「スープ激うま! 函館塩ラーメン」を全国の「ローソン」にて販売する。
ローソン「スープ激うま︕函館塩ラーメン」(238円)
「スープ激うま!」シリーズは、2024年10月に販売を開始し、シリーズ累計販売数450万食を突破（2026年4月時点）したローソンオリジナルのカップ麺シリーズ。今回、新発売の「スープ激うま! 函館塩ラーメン」(238円)は、「スープ激うま!」シリーズの6種類目にして、初のあっさり系商品。気温の上がるこれからの季節に向けた商品として開発された。
過去発売してきたシリーズ商品は濃厚系スープの商品が多かったが、今回は函館の塩ラーメンをイメージして、昆布やホタテの⿂介系の旨みに⾹味野菜の⾵味を合わせて、あっさりしながらも深みのある味わいのスープに仕⽴てられている。
ローソン「スープ激うま︕函館塩ラーメン」(238円)
「スープ激うま!」シリーズは、2024年10月に販売を開始し、シリーズ累計販売数450万食を突破（2026年4月時点）したローソンオリジナルのカップ麺シリーズ。今回、新発売の「スープ激うま! 函館塩ラーメン」(238円)は、「スープ激うま!」シリーズの6種類目にして、初のあっさり系商品。気温の上がるこれからの季節に向けた商品として開発された。
過去発売してきたシリーズ商品は濃厚系スープの商品が多かったが、今回は函館の塩ラーメンをイメージして、昆布やホタテの⿂介系の旨みに⾹味野菜の⾵味を合わせて、あっさりしながらも深みのある味わいのスープに仕⽴てられている。