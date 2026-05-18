食べる時間によって太りやすくなる？太らない理想の食事時間とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

太らない理想の食事時間とは

食べる時間によって太りやすくなる？

食べる時間帯によっても脂肪のつきやすさは変わります。食べる時間帯も意識して、脂肪を落としましょう。

●食事をするなら10時～19時が理想

「痩せたい」「脂肪を減らしたい」という理由で、食事を抜く人がいますがそれは間違い。朝・昼・夕３食きちんと食べるほうが、脂肪はたまりにくいといえるでしょう。なぜなら、１食抜いて食事と食事の間が空き過ぎると、体が飢餓状態になるから。例えば、昼食を抜くと夕食時には体が飢餓状態になっており、夕食でとった糖質を急いで吸収し、脂肪として体に蓄積しようとするのです。さらに血糖値も急上昇するため、脂肪がたまりやすくなります。また、食べる時間帯に気をつけることでも、脂肪はたまりにくくなります。22時～深夜２時は、生活リズムを調整するたんぱく質のひとつで、脂肪細胞を生み出す働きがある「ＢＭＡＬ１」が活性化する時間帯だといわれていま

す。

この時間帯にたくさん食べると、それだけ脂肪が生成されてしまうのです。一方、下記のグラフからわかる通り、ＢＭＡＬ１が最も非活性化する時間は14時。ＢＭＡＬ１が比較的少ない10時～19時に食事をとるのが、理想的だといえます。また脂肪を燃焼させる「成長ホルモン」は、22時～深夜２時に多く分泌されます。この時間帯に食べ物が胃に残っていると、成長ホルモンの分泌量が減ることもわかっています。成長ホルモンをより多く分泌させ脂肪を燃焼しやすくするには、22時までに消化が終えられるよう、19時頃までに食事をとり終えるのがベストです。どうしても食べる時間が遅くなってしまう人は、なるべく消化のよいものを選んで、22時までに消化が終えられるようにするとよいでしょう。

●深夜の食事は太る！

体内時計をコントロールしている「BMAL1」は、脂肪細胞を増やす働きもあります。その働きは時間帯によって20倍近くもの差があるので、BMAL1が活性化している時間帯を避けて食べることが大切です。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。