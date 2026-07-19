大学教授
『大学教授』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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女性が高校時代の20回以上の性的被害を訴えた問題 三重県が再調査
第三者委が「いじめ」と認定したが、女性の母親が再調査を求めている
弁護士ドットコム
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糖質も油も「敵」にする極端な食事制限が老後の健康を損なう理由
「極端な糖質制限は脳や筋肉に悪影響を与える」と守田氏は指摘する
プレジデントオンライン
2026年8月1日
2026年7月30日
2026年7月29日
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公務員ボーナスが4年連続で増加、高市内閣で霞が関の肥大化が加速
高市内閣は「大きな政府」型の戦略をとり官僚機構の肥大化が進むと筆者
プレジデントオンライン
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90歳を超えても元気な夫婦が毎食欠かさず食べていたものとは
多様性よりも本能に基づく安定した習慣と最低限の栄養確保が健康のカギという
プレジデントオンライン
2026年7月28日
2026年7月25日
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たった3分で「食べたい欲求」をスッと収める「パズルゲーム」の正体
テトリスを3分プレイすると食欲の強さが平均約14ポイント低下するという
プレジデントオンライン
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満腹なのに食べ続けてしまう人が最初に試すべき行動とは
空腹時はグレリン分泌で食欲増進し、満腹時はレプチンが食欲を抑制する
プレジデントオンライン
2026年7月23日
2026年7月22日
2026年7月21日
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米イラン交渉の窓口バンス副大統領、トランプ大統領が交代をささやく
交渉窓口のバンス副大統領は第4子誕生で休暇に入るとみられ動きが見えない
J-CASTニュース
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広島の原爆写真をカラー化し平和をつなぐ庭田杏珠さんの活動が映画化
庭田杏珠さん（24）が監督を務め、白黒写真に「記憶の色」を再現している
共同通信