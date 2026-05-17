栃木県で女性が殺害され、強盗殺人の疑いで実行役の少年4人が逮捕された事件で、きょう未明、新たに羽田空港で事件の指示役とみられる男が逮捕されました。

この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されたもので、警察はいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。

男子高校生4人は事件の実行役だということですが、きょう未明、新たに羽田空港の国際線ターミナルで事件の指示役とみられる20代の男が逮捕されました。

また、その後の捜査関係者への取材で先月上旬、亡くなった富山さんとは別の場所に住んでいた富山さんの次男の自宅で窃盗事件があり、その際、貴金属が盗まれたほか、富山さんが住む実家の情報が書かれたものが盗まれていたことがわかりました。

警察は、今回の事件があった住宅が狙われたきっかけとなった可能性があるとして捜査するとともに、新たに逮捕された男のほかにもさらに複数人が関与しているとみて捜査しています。