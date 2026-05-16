「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）

ＮＨＫ大相撲解説者でタレントの舞の海秀平氏（５８）＝元小結＝が、館内の相撲博物館で行われたトークショーに登場。２４年１１月に８２歳で死去した元横綱、北の富士勝昭さんとの思い出を語った。

出羽海部屋の弟弟子だった高崎親方（元幕内金開山）を司会役に、入門からの思い出を語った舞の海氏。ＮＨＫ中継では両者の掛け合いが度々話題を集めた。ファンから北の富士さんの思い出を質問され「一度だけ二人っきりで食事したことありますね」と語り始めた。

１０年程前、舞の海氏から翌日の会食を誘い、「はい、いいよ」と東京・神楽坂の店を指定された。北の富士さん行きつけの割烹店だった。着物姿で巾着をぶら下げて来店した北の富士さんから「俺とお前はあんまり仲良くしない方がいいんだよ」と言われたという。舞の海氏は「本当に感性の優れた人だった」と回顧した。

その理由を「視聴者からは多分、二人は仲悪いんだろうなと（思われている）。掛け合いのことで、北の富士さんもよく知り合いに言われるらしいんです。私も全く同じことを聞かれる。それで『私も同じことを聞かれるんです』って言ったら『まあ俺とお前はあんまり仲良くしない方がいいな』と。それが逆に嬉しかったですね」と語った。視聴者の期待や予想通りに装う懐の深さが、両者に備わっていたのだろう。

他にも京都から突然電話がかかってきて「ここの食事はうまいんだよ」と会話が始まり、「いいですね。教えてください」と応じると「教えない」と返されたことがあった。「で、電話切れちゃうんです。何度かけても、もうつながらない」と楽しそうに紹介した。

舞の海氏は「相当遊んでこないと、この味は出ないですね。解説も本当に味わい深かったですもんね」と懐かしんでいた。