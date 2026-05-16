甘党の夢、ついに実現　ニラックスブッフェに「パンケーキ＆ホイップ無限食べ放題」新登場

甘党ならだれもが一度は抱く「ホイップクリームやパンケーキを無限に食べてみたい……」という願望。

全国展開しているブッフェレストランの「ニラックスブッフェ」にて、「パンケーキ＆ホイップクリーム」が好きなだけ楽しめる特別コースが新登場しました。5月18日から6月17日までの期間限定です。

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■ コースは追加料金なし アレンジも自由自在

今回登場した「無限パンケーキ＆ホイップコース」は、LINEからのWEB予約限定のプラン。予約時に専用のコースを選択することで、通常のブッフェコース料金のまま「パンケーキ」と「ホイップクリーム」が無料で無限に食べ放題となります。

本コース最大の魅力は、自分でホイップクリームを絞り出して完成させるセルフメイクスタイルにあります。ブッフェならではの楽しみ方として、チョコソースやフルーツをたっぷりかけた王道スイーツ系のパンケーキはもちろん、から揚げやサラダを合わせた「お食事系パンケーキ」を作ることも可能。

さらに、無限に使えるホイップクリームをパンケーキ以外のスイーツにアレンジして楽しむこともでき、自分だけのオリジナルスイーツを思う存分堪能することができます。

■ 利用は事前のWEB予約が必須

本キャンペーンは、全国のニラックスブッフェ各店舗（グランブッフェ、ザ ブッフェ ニューマーケットなど）にて実施。店舗によって一部提供メニューが異なる場合や、仕入れ状況により変更となる場合があるため、来店前に各店舗の公式HPで料金や詳細を確認するのがよいでしょう。

なお、対象コース以外での予約や、その他のクーポン・割引プランとの併用は不可。利用は専用コースでの事前のWEB予約が必須となりますのでご注意を。甘い幸せがとまらない、夢のような1か月間となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051601.html