ヨックモックは、5月23日から日本橋三越本店限定の「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を週末限定（金・土・日）で発売する。数ヵ月もの間じっくりと洋酒やスパイスに漬け込んだオレンジピールやりんごなどの自家製熟成フルーツをペーストにして、フィナンシェ生地に練り込んだ。熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが、バターのコクと重なりあって奥行きのある風味を醸し出す。フレーバーは通年展開の「ナチュール」「ショコラ」に加え、期間限定の「ピスターシュ」の3種。ヨックモック自家製の熟成フルーツが引き立てる、大人の贅沢をぜひ体感してほしい考え。さらに、ヨックモック自慢のラングドシャーで、ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”を表現した「フルール・フルール」はパッケージ新たにリニューアルする。ヨックモックこだわりのおいしさを、合わせて楽しんでほしいという。なお、「フルール・フルール」は伊勢丹新宿店でも展開する。

ヨックモックが届ける「ボヤージュ ドゥ フリュイ」は、熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが口いっぱいに広がる、熟成フルーツケーク。日本橋三越本店のみ、また週末の3日間限定（金・土・日）で展開し、とっておきの手土産やご褒美スイーツにおすすめだとか。



「ボヤージュ ドゥ フリュイ」

数ヵ月もの間じっくりと洋酒やスパイスに漬け込んだオレンジピールやりんごなどの自家製熟成フルーツをペーストにして、フィナンシェ生地に練り込んだ、こだわりの一品となっている。熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが、バターのコクと重なりあって奥行きのある風味を醸し出す。

フレーバーは通年展開の「ナチュール」「ショコラ」に加え、期間限定の「ピスターシュ」の3種を用意した。ヨックモックが届ける、大人の贅沢「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を、ぜひ楽しんでほしい考え。



「ナチュール」

「ナチュール」は、熟成フルーツやナッツペーストを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたフィナンシェ生地に、苺・オレンジ・レーズン・アプリコットやいちじくを飾りつけて華やかな装いに仕上げた。熟成フルーツとバターのコクが絶妙なバランスになっている。



「ショコラ」

「ショコラ」は、熟成フルーツやほろ苦いカカオを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたショコラフィナンシェ生地に、カカオ香るチョコレートクリームや甘酸っぱいオレンジピールを飾りつけた。熟成フルーツがショコラの味わいを一層深める。



「ピスターシュ」

「ピスターシュ」は、熟成フルーツやピスタチオペーストを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたピスタチオフィナンシェ生地に、コクのあるピスタチオのクリームや香ばしい刻みピスタチオを飾りつけた。ピスタチオづくし、夏限定の味わいになっている。

［小売価格］

ナチュール：497円

ショコラ：497円

ピスターシュ：519円

（すべて税込）

［発売日］5月23日（土）

ヨックモック＝https://yokumoku.co.jp