富士経済、介護・福祉関連製品や介護DX関連システムの国内市場調査、2040年予測では介護DX関連が2025年比2.3倍の1712億円に

総合マーケティングビジネスの富士経済は、高齢者人口がピークとなる2040年に向けて拡大が予想されるが、参入企業においては介護保険制度の改正や各種…