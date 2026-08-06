マイライフニュース
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エウレカ、ハイブリッド型マッチング「ペアーズイベント」を提供開始、「ピックルボール」とコラボした記念イベントも開催
左から：ピックルボールワン 代表取締役の熊倉周作氏、エウレカ 代表取締役CEOの山本竜馬氏、同 事業開発部 部長の本多由美氏恋活・婚活マッチングア…
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ロッテ、「BIG スイカバー」がジェラートカップになった「スイカバージェラートカップ」を発売
ロッテは、8月17日に夏の風物詩として長年愛され続けている「BIG スイカバー」から、新たなラインアップとして「スイカバージェラートカップ」を発売…
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ゴディバ、ショコリキサー取扱店で2種類のぶどうを使用したチョコレートドリンク「ダブルグレープ ショコリキサー」を販売
ゴディバ ジャパンは、ナガノパープルとシャインマスカットの2種類のぶどうを使用したチョコレートドリンク「ダブルグレープ ショコリキサー」を、8月…
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Umios、食べ応えのある粗びき肉でマヨソースを包みごはんがすすむ特製の焼肉タレをかけ冷凍食品「牛カルビマヨ」を発売
「牛カルビマヨ」Umiosは、冷凍食品「牛カルビマヨ」を9月1日から発売する。「牛カルビマヨ」は、2000年の発売以降、25年以上消費者に支持されている…
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良品計画、「MUJI Labo」の今年秋冬シーズンアイテムを無印良品の一部店舗およびネットストアで発売
無印良品を展開する良品計画は、MUJI Labo 今年秋冬シーズンアイテムを、全国の無印良品の一部店舗およびネットストアで順次発売する。良品計画は、「…
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コンビ、水だけで哺乳びんの除菌から乾燥までを自動で行う「スチーム除菌・乾燥器 除菌じょーず」を発売
赤ちゃん用品の製造および販売等を行うコンビは、水だけで哺乳びんの除菌から乾燥までを自動で行う「スチーム除菌・乾燥器 除菌じょーず」を、9月下旬…
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エムール、たためて移動できる畳の折りたたみベッド「畳暮らしのための小ぶりな折りたたみベッド」を発売
健康家具ブランドEMOOR（エムール）は、限られた住空間でも「寝る」と「くつろぐ」を心地よく切り替えられる、小ぶりな折りたたみ畳ベッドを発売した…
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白元アース、贅沢なバスタイムが楽しめる錠剤タイプの薬用スキンケア入浴剤「HERSバスラボ W保湿」から2品を発売
左から：「HERSバスラボW保湿 NIGHT DREAMING ゆったりアロマ 12錠入」「同 Oriental Relaxy 12錠入」白元アースは、贅沢なバスタイムが楽しめる錠剤…
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富士経済、介護・福祉関連製品や介護DX関連システムの国内市場調査、2040年予測では介護DX関連が2025年比2.3倍の1712億円に
総合マーケティングビジネスの富士経済は、高齢者人口がピークとなる2040年に向けて拡大が予想されるが、参入企業においては介護保険制度の改正や各種…
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青山商事、熱中症対策アイテムとして外出の多いビジネスパーソンをサポートする「ビジネス向けアイスベスト」を発売
青山商事は、夏本番を迎え、続々と酷暑日が記録される今夏の熱中症対策アイテムとして、外出の多いビジネスパーソンをサポートする「ビジネス向けアイ…
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プーマジャパン、ブランドキャンペーン「NEVER NOT SUEDE」からウィメンズ向けの新モデル「SUEDE BLOOM」を発売
プーマ ジャパンは、ブランドキャンペーン「NEVER NOT SUEDE（ネヴァー ノット スウェード）」から、ウィメンズ向けの新モデル「SUEDE BLOOM」を、8月…
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ヤーマン、「プロ・業務用」ブランドから季節の変わり目に高まる保湿ニーズに応える新商品5アイテムを発売
ヤーマンは、様々な業界の“プロ”に愛用される本格コスメを展開する「プロ・業務用」ブランドから、季節の変わり目に高まる保湿ニーズに応える新商品…
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白元アース、スキンケアタイプの薬用入浴剤の粉末ボトルタイプ「HERSバスラボボトル アールグレイティーの香り 540g」を発売
「HERSバスラボボトル アールグレイティーの香り 540g」白元アースは、スキンケアタイプの薬用入浴剤「HERSバスラボ」から、粉末ボトルタイプの「HERS…
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オリックス生命、生命保険業界で初めて待ち期間を設けず加入初日からすべての保障が開始される「がん保険 Canvas」を発売
オリックス生命は、10月2日から、「がん保険 Canvas（以下、Canvas）」を発売する。Canvasは、生命保険業界で初めて、待ち期間を設けず、加入初日から…
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胃腸と脳のストレスには深い相関関係がある？ 幼児期に受けた虐待によって重度の摂食障害を引き起こすことも
過敏性腸症候群の人の中には、胃腸の不調に加えて、うつ症状やさまざまな不定愁訴が現れ、自律神経の失調を引き起こすことがあります。実際に、過敏性…
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ユニクロ、自然体のフレンチエレガンスを表現した「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」の今年秋冬コレクションを発売
ユニクロは、自然体で楽しむ、現代的なフレンチエレガンス「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 2026年秋冬コレクション」を8月28日から発売する。フ…
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タイシステム、江崎グリコ協力のもとアーモンドのビタミンEが摂れる「グリルピア池袋 アーモンドまみれBBQフェス」を開催
左から：江崎グリコ 健康イノベーション事業本部 川上雄太郎氏、タイシステム エリアマネージャーの内田雄聖氏、アイス研究家 シズリーナ荒井さんタイ…
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Hamee、スマホケースやモバイルバッテリーなどの小物をまとめて持ち運べるショルダーポーチ「iFace クロスボディポーチ」を発売
あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee）は、「iFace クロスボディポーチ」を発売する。iFace…
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パナソニック、首にかけるだけで“ながらコリ治療”できる高周波治療器「コリコランループ」に数量限定カラー4色を追加し発売
パナソニック、業界唯一（パナソニックの家庭用高周波治療器は、業界唯⼀の医療機器認証を受けている。6月8日時点 同社調べ）の家庭用高周波治…
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吉野家、牛肉のうまみと食べ応えを楽しめる店内限定商品「極旨牛鉄板ステーキ定食」を期間限定販売
吉野家は、8月6日11時から、全国の吉野家店舗（一部店舗では販売していない）で、期間限定商品「極旨牛鉄板ステーキ定食」を販売する。「極旨牛鉄板ス…