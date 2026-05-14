アラベスvsバルセロナ スタメン発表
[5.13 ラ・リーガ第36節](メンディソロッサ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 7 アンヘル・ペレス
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 16 ビレ・コスキ
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 18 ホン・グリディ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 11 トニ・マルティネス
FW 22 イブラヒム・ディアバテ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 17 ホニー・オット
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 34 Aitor Mañas
監督
キケ・サンチェス・フローレス
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 36 Álvaro Cortés
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ルーニー・バルドグジ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 ジョアン・ガルシア
GK 33 Eder Aller
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
監督
ハンジ・フリック
※28:30開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 7 アンヘル・ペレス
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 16 ビレ・コスキ
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 18 ホン・グリディ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 11 トニ・マルティネス
FW 22 イブラヒム・ディアバテ
GK 13 ラウール・フェルナンデス
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 17 ホニー・オット
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 34 Aitor Mañas
監督
キケ・サンチェス・フローレス
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 36 Álvaro Cortés
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ルーニー・バルドグジ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 ジョアン・ガルシア
GK 33 Eder Aller
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります