[5.13 ラ・リーガ第36節](メンディソロッサ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[アラベス]

先発

GK 1 アントニオ・シベラ

DF 7 アンヘル・ペレス

DF 14 ナウエル・テナグリア

DF 16 ビレ・コスキ

DF 24 ビクター・パラダ

MF 4 デニス・スアレス

MF 8 アントニオ・ブランコ

MF 18 ホン・グリディ

MF 21 アブデ・レバッハ

FW 11 トニ・マルティネス

FW 22 イブラヒム・ディアバテ

控え

GK 13 ラウール・フェルナンデス

DF 3 ユセフ・レケディム

DF 5 ジョン・パチェコ

DF 17 ホニー・オット

DF 27 Egoitz Muñoz

MF 6 アンデル・ゲバラ

MF 10 カルレス・アレニャ

MF 19 パブロ・イバニェス

MF 20 カセベ

MF 23 カルロス・ベナビデス

FW 9 マリアーノ・ディアス

FW 34 Aitor Mañas

監督

キケ・サンチェス・フローレス

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 36 Álvaro Cortés

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ルーニー・バルドグジ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 ジョアン・ガルシア

GK 33 Eder Aller

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 42 Xavi Espart

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 43 Tomás Marqués

FW 7 フェラン・トーレス

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります