マンチェスター・Cvsクリスタル・パレス スタメン発表
[5.13 プレミアリーグ第31節](エティハド スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 7 イスマイラ・サール
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
監督
オリバー・グラスナー
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 7 イスマイラ・サール
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります