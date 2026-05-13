「ＤｅＮＡ５−０中日」（１３日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは先発のドラフト２位・島田（東洋大）が６回５安打無失点、９奪三振でプロ初勝利を挙げた。

五回には１イニングを「３者連続３球三振」に仕留めるイマキュレートイニングを達成。１９５４年以来７２年ぶりで、セ・リーグの新人では初の快挙となった。

六回には１死満塁のピンチを２者連続奪三振でしのぐなど堂々とした投げっぷりを見せたが、筒香、勝又と上がったお立ち台では初々しいやり取りを見せた。

本拠地での初登板となった初回の心境を問われると「今の方が緊張してます」と苦笑い。イマキュレートイニング達成にも「あんまり実感はないですね」と笑った。

ウイニングボールを誰に届けたいかと問われると「小さい時から１人で育ててくださったお母さんにあげたいと思います」と答えると、球場が大きく沸いた。

横浜出身の右腕は「これからはベイスターズのために精一杯、腕を振っていくので、これからも応援よろしくお願いします」と締めくくると再び大歓声を浴びた。