タイヤが路面と会話する！？

住友ゴム工業（ダンロップ）は2026年5月27日から29日にパシフィコ横浜（横浜市西区）、同年6月17日から19日にAichi Sky Expo（愛知県常滑市）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」にブース出展すると発表しました。

ダンロップブースでは、センサーを使用せずにタイヤや路面状態を検知できる技術「SENSING CORE（センシングコア）」が紹介されます。

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「SENSING CORE」は、タイヤの回転から得られる車輪速データと、車両に流れるCANデータ（車両制御情報）を解析する同社独自のソフトウエア技術です。

センサーを使用することなくタイヤの空気圧や摩耗状態、荷重、路面状態、さらには車輪脱落の予兆まで検知でき、SDV（Software Defined Vehicle）へのシフトや自動運転の普及において安全性の向上に寄与し、モビリティの進化と発展に大きく貢献できる技術としています。

ブースでは「SENSING CORE」によって社会が抱えるさまざまな課題の解決にどのように貢献できるのかを、具体的なユースケースごとに紹介する予定です。

ダンロップブースは、パシフィコ横浜 展示ホール・ノースのN49、Aichi Sky Expoの66です。