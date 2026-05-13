―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　アキレス <5142>
　26年3月期の連結経常損益は39.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比49.0％減の20億円に落ち込む見通しとなった。

▲No.6　川田テク <3443>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比12.4％減の110億円になり、27年3月期も前期比14.1％減の95億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6440> ＪＵＫＩ 　　　東Ｐ 　 -26.15 　　5/12　　　1Q　　　　赤縮
<6986> 双葉電 　　　　東Ｐ 　 -18.70 　　5/12　本決算　　　　赤拡
<5142> アキレス 　　　東Ｐ 　 -18.08 　　5/12　本決算　　　-48.97
<4028> 石原産 　　　　東Ｐ 　 -15.20 　　5/12　本決算　　　-38.81
<3436> ＳＵＭＣＯ 　　東Ｐ 　 -14.78 　　5/12　　　1Q　　　　赤転

<3443> 川田テク 　　　東Ｐ 　 -13.00 　　5/12　本決算　　　-14.07
<9517> イーレックス 　東Ｐ 　 -12.29 　　5/12　本決算　　　　　－
<4554> 富士製薬 　　　東Ｐ 　 -11.68 　　5/12　　上期　　　 92.98
<5461> 中部鋼鈑 　　　東Ｐ 　 -11.27 　　5/12　本決算　　　 34.77
<8219> 青山商 　　　　東Ｐ 　 -10.76 　　5/12　本決算　　　　8.98

<7550> ゼンショＨＤ 　東Ｐ 　 -10.65 　　5/12　本決算　　　　7.34
<4569> 杏林製薬 　　　東Ｐ 　 -10.35 　　5/12　本決算　　　-42.94
<7701> 島津 　　　　　東Ｐ　　 -9.54 　　5/12　本決算　　　 -9.37
<6471> 日精工 　　　　東Ｐ　　 -9.19 　　5/12　本決算　　　　5.16
<3110> 日東紡 　　　　東Ｐ　　 -9.18 　　5/12　本決算　　　 20.68

<4507> 塩野義 　　　　東Ｐ　　 -8.90 　　5/12　本決算　　　 -7.92
<262A> インターメス 　東Ｐ　　 -8.73 　　5/12　　　1Q　　　 20.81
<1870> 矢作建 　　　　東Ｐ　　 -8.55 　　5/12　本決算　　　-35.17
<4202> ダイセル 　　　東Ｐ　　 -7.94 　　5/12　本決算　　　 -4.72
<6103> オークマ 　　　東Ｐ　　 -7.94 　　5/12　本決算　　　 19.05

<5715> 古河機金 　　　東Ｐ　　 -7.70 　　5/12　本決算　　　-36.65
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　東Ｐ　　 -7.65 　　5/12　　上期　　　 35.54
<8715> アニコムＨＤ 　東Ｐ　　 -7.45 　　5/12　本決算　　　 41.12
<4538> 扶桑薬 　　　　東Ｐ　　 -7.36 　　5/12　本決算　　　-40.40
<7231> トピー 　　　　東Ｐ　　 -7.30 　　5/12　本決算　　　 -7.17

<3179> シュッピン 　　東Ｐ　　 -7.30 　　5/12　本決算　　　　8.51
<3360> シップＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.25 　　5/12　本決算　　　　0.64
<8338> 筑波銀 　　　　東Ｐ　　 -6.92 　　5/12　本決算　　　　3.26
<4911> 資生堂 　　　　東Ｐ　　 -6.84 　　5/12　　　1Q　　　 79.12
<6332> 月島ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -6.62 　　5/12　本決算　　　　6.49

<6143> ソディック 　　東Ｐ　　 -6.45 　　5/12　　　1Q　　　100.92
<5541> 大平金 　　　　東Ｐ　　 -6.27 　　5/12　本決算　　　-78.81
<5331> ノリタケ 　　　東Ｐ　　 -6.17 　　5/12　本決算　　　 -1.28
<2267> ヤクルト 　　　東Ｐ　　 -5.94 　　5/12　本決算　　　 -5.87
<9729> トーカイ 　　　東Ｐ　　 -5.89 　　5/12　本決算　　　 -6.55

<2871> ニチレイ 　　　東Ｐ　　 -5.52 　　5/12　本決算　　　　　－
<6351> 鶴見製 　　　　東Ｐ　　 -5.46 　　5/12　本決算　　　-39.72
<6798> ＳＭＫ 　　　　東Ｐ　　 -4.92 　　5/12　本決算　　　 -3.46
<6963> ローム 　　　　東Ｐ　　 -4.90 　　5/12　本決算　　　 87.29
<6459> 大和冷 　　　　東Ｐ　　 -4.48 　　5/12　　　1Q　　　 -1.11

<6282> オイレス 　　　東Ｐ　　 -4.04 　　5/12　本決算　　　　0.15
<5021> コスモＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.04 　　5/12　本決算　　　-22.95
<6073> アサンテ 　　　東Ｐ　　 -3.76 　　5/12　本決算　　　-76.11
<5947> リンナイ 　　　東Ｐ　　 -3.66 　　5/12　本決算　　　 -6.22
<6752> パナＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.57 　　5/12　本決算　　　109.04

<3028> アルペン 　　　東Ｐ　　 -3.51 　　5/12　　　3Q　　　-23.15
<7483> ドウシシャ 　　東Ｐ　　 -3.27 　　5/12　本決算　　　　1.08
<6718> アイホン 　　　東Ｐ　　 -3.23 　　5/12　本決算　　　 41.91
<7198> ＳＢＩアルヒ 　東Ｐ　　 -3.17 　　5/12　本決算　　　 15.15
<5011> ニチレキＧ 　　東Ｐ　　 -3.13 　　5/12　本決算　　　　3.67

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース