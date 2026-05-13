決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … パナＨＤ、ＳＵＭＣＯ、ローム (5月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 アキレス <5142>
26年3月期の連結経常損益は39.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比49.0％減の20億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.6 川田テク <3443>
26年3月期の連結経常利益は前の期比12.4％減の110億円になり、27年3月期も前期比14.1％減の95億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ -26.15 5/12 1Q 赤縮
<6986> 双葉電 東Ｐ -18.70 5/12 本決算 赤拡
<5142> アキレス 東Ｐ -18.08 5/12 本決算 -48.97
<4028> 石原産 東Ｐ -15.20 5/12 本決算 -38.81
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -14.78 5/12 1Q 赤転
<3443> 川田テク 東Ｐ -13.00 5/12 本決算 -14.07
<9517> イーレックス 東Ｐ -12.29 5/12 本決算 －
<4554> 富士製薬 東Ｐ -11.68 5/12 上期 92.98
<5461> 中部鋼鈑 東Ｐ -11.27 5/12 本決算 34.77
<8219> 青山商 東Ｐ -10.76 5/12 本決算 8.98
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ -10.65 5/12 本決算 7.34
<4569> 杏林製薬 東Ｐ -10.35 5/12 本決算 -42.94
<7701> 島津 東Ｐ -9.54 5/12 本決算 -9.37
<6471> 日精工 東Ｐ -9.19 5/12 本決算 5.16
<3110> 日東紡 東Ｐ -9.18 5/12 本決算 20.68
<4507> 塩野義 東Ｐ -8.90 5/12 本決算 -7.92
<262A> インターメス 東Ｐ -8.73 5/12 1Q 20.81
<1870> 矢作建 東Ｐ -8.55 5/12 本決算 -35.17
<4202> ダイセル 東Ｐ -7.94 5/12 本決算 -4.72
<6103> オークマ 東Ｐ -7.94 5/12 本決算 19.05
<5715> 古河機金 東Ｐ -7.70 5/12 本決算 -36.65
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ -7.65 5/12 上期 35.54
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ -7.45 5/12 本決算 41.12
<4538> 扶桑薬 東Ｐ -7.36 5/12 本決算 -40.40
<7231> トピー 東Ｐ -7.30 5/12 本決算 -7.17
<3179> シュッピン 東Ｐ -7.30 5/12 本決算 8.51
<3360> シップＨＤ 東Ｐ -7.25 5/12 本決算 0.64
<8338> 筑波銀 東Ｐ -6.92 5/12 本決算 3.26
<4911> 資生堂 東Ｐ -6.84 5/12 1Q 79.12
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ -6.62 5/12 本決算 6.49
<6143> ソディック 東Ｐ -6.45 5/12 1Q 100.92
<5541> 大平金 東Ｐ -6.27 5/12 本決算 -78.81
<5331> ノリタケ 東Ｐ -6.17 5/12 本決算 -1.28
<2267> ヤクルト 東Ｐ -5.94 5/12 本決算 -5.87
<9729> トーカイ 東Ｐ -5.89 5/12 本決算 -6.55
<2871> ニチレイ 東Ｐ -5.52 5/12 本決算 －
<6351> 鶴見製 東Ｐ -5.46 5/12 本決算 -39.72
<6798> ＳＭＫ 東Ｐ -4.92 5/12 本決算 -3.46
<6963> ローム 東Ｐ -4.90 5/12 本決算 87.29
<6459> 大和冷 東Ｐ -4.48 5/12 1Q -1.11
<6282> オイレス 東Ｐ -4.04 5/12 本決算 0.15
<5021> コスモＨＤ 東Ｐ -4.04 5/12 本決算 -22.95
<6073> アサンテ 東Ｐ -3.76 5/12 本決算 -76.11
<5947> リンナイ 東Ｐ -3.66 5/12 本決算 -6.22
<6752> パナＨＤ 東Ｐ -3.57 5/12 本決算 109.04
<3028> アルペン 東Ｐ -3.51 5/12 3Q -23.15
<7483> ドウシシャ 東Ｐ -3.27 5/12 本決算 1.08
<6718> アイホン 東Ｐ -3.23 5/12 本決算 41.91
<7198> ＳＢＩアルヒ 東Ｐ -3.17 5/12 本決算 15.15
<5011> ニチレキＧ 東Ｐ -3.13 5/12 本決算 3.67
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 アキレス <5142>
26年3月期の連結経常損益は39.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比49.0％減の20億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.6 川田テク <3443>
26年3月期の連結経常利益は前の期比12.4％減の110億円になり、27年3月期も前期比14.1％減の95億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ -26.15 5/12 1Q 赤縮
<6986> 双葉電 東Ｐ -18.70 5/12 本決算 赤拡
<5142> アキレス 東Ｐ -18.08 5/12 本決算 -48.97
<4028> 石原産 東Ｐ -15.20 5/12 本決算 -38.81
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -14.78 5/12 1Q 赤転
<3443> 川田テク 東Ｐ -13.00 5/12 本決算 -14.07
<9517> イーレックス 東Ｐ -12.29 5/12 本決算 －
<4554> 富士製薬 東Ｐ -11.68 5/12 上期 92.98
<5461> 中部鋼鈑 東Ｐ -11.27 5/12 本決算 34.77
<8219> 青山商 東Ｐ -10.76 5/12 本決算 8.98
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ -10.65 5/12 本決算 7.34
<4569> 杏林製薬 東Ｐ -10.35 5/12 本決算 -42.94
<7701> 島津 東Ｐ -9.54 5/12 本決算 -9.37
<6471> 日精工 東Ｐ -9.19 5/12 本決算 5.16
<3110> 日東紡 東Ｐ -9.18 5/12 本決算 20.68
<4507> 塩野義 東Ｐ -8.90 5/12 本決算 -7.92
<262A> インターメス 東Ｐ -8.73 5/12 1Q 20.81
<1870> 矢作建 東Ｐ -8.55 5/12 本決算 -35.17
<4202> ダイセル 東Ｐ -7.94 5/12 本決算 -4.72
<6103> オークマ 東Ｐ -7.94 5/12 本決算 19.05
<5715> 古河機金 東Ｐ -7.70 5/12 本決算 -36.65
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ -7.65 5/12 上期 35.54
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ -7.45 5/12 本決算 41.12
<4538> 扶桑薬 東Ｐ -7.36 5/12 本決算 -40.40
<7231> トピー 東Ｐ -7.30 5/12 本決算 -7.17
<3179> シュッピン 東Ｐ -7.30 5/12 本決算 8.51
<3360> シップＨＤ 東Ｐ -7.25 5/12 本決算 0.64
<8338> 筑波銀 東Ｐ -6.92 5/12 本決算 3.26
<4911> 資生堂 東Ｐ -6.84 5/12 1Q 79.12
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ -6.62 5/12 本決算 6.49
<6143> ソディック 東Ｐ -6.45 5/12 1Q 100.92
<5541> 大平金 東Ｐ -6.27 5/12 本決算 -78.81
<5331> ノリタケ 東Ｐ -6.17 5/12 本決算 -1.28
<2267> ヤクルト 東Ｐ -5.94 5/12 本決算 -5.87
<9729> トーカイ 東Ｐ -5.89 5/12 本決算 -6.55
<2871> ニチレイ 東Ｐ -5.52 5/12 本決算 －
<6351> 鶴見製 東Ｐ -5.46 5/12 本決算 -39.72
<6798> ＳＭＫ 東Ｐ -4.92 5/12 本決算 -3.46
<6963> ローム 東Ｐ -4.90 5/12 本決算 87.29
<6459> 大和冷 東Ｐ -4.48 5/12 1Q -1.11
<6282> オイレス 東Ｐ -4.04 5/12 本決算 0.15
<5021> コスモＨＤ 東Ｐ -4.04 5/12 本決算 -22.95
<6073> アサンテ 東Ｐ -3.76 5/12 本決算 -76.11
<5947> リンナイ 東Ｐ -3.66 5/12 本決算 -6.22
<6752> パナＨＤ 東Ｐ -3.57 5/12 本決算 109.04
<3028> アルペン 東Ｐ -3.51 5/12 3Q -23.15
<7483> ドウシシャ 東Ｐ -3.27 5/12 本決算 1.08
<6718> アイホン 東Ｐ -3.23 5/12 本決算 41.91
<7198> ＳＢＩアルヒ 東Ｐ -3.17 5/12 本決算 15.15
<5011> ニチレキＧ 東Ｐ -3.13 5/12 本決算 3.67
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース