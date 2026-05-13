打撃不調の大谷翔平、投手としては？防御率0.97・メジャートップでもサイ・ヤング賞に「赤信号」が灯るワケ

タイトル級のピッチング

2026年の大谷翔平は「サイ・ヤング賞」を獲れるのか。

サイ・ヤング賞とは、メジャーリーグにおいてその年に最も優れた投手へ贈られる最高峰の個人賞である。打者でいえばMVPに近い重みを持ち、投手にとっては最大級の栄誉といっていい。

ただし、サイ・ヤング賞は単に「勝ち星が多い投手」や「有名な投手」に与えられる賞ではない。近年は、勝利数だけでなく、防御率、投球回、奪三振、WHIP、被打率、与四球の少なさを1年を通して総合的に見られるようになっている。

たとえば、防御率は「どれだけ点を取られないか」を示す指標であり、WHIPは「1イニングあたりにどれだけ走者を出さないか」を表す。奪三振数は、打者にボールを前へ飛ばさせず、自力でアウトを奪う力を示す数字だ。そして、投球回は先発投手としてどれだけ長く、継続的にチームへ貢献したかを測る重要な要素になる。

つまり、サイ・ヤング賞を争う投手には、単なる一発の派手さではなく、失点を防ぐ力、走者を出さない安定感、三振を奪う支配力、そしてシーズンを通して投げ続ける耐久性が求められる。

その意味で、大谷の現在地は非常に興味深い。少なくとも、2026年シーズン序盤の大谷が見せている投球内容だけを見れば、すでにサイ・ヤング賞級の領域に足を踏み入れている。

問題は、大谷がサイ・ヤング賞を争えるだけの球を投げられるかどうかではない。むしろ最大の論点は、ドジャースが大谷をその土俵に立たせるのか、そして大谷自身が二刀流という特殊な負荷の中で、規定投球回まで走り切れるのかにある。

日本時間5月6日のアストロズ戦で、大谷は今季最長となる7回を投げ、4安打2失点、8奪三振、無四球。今季初被弾となる2本のソロ本塁打を浴びたものの、試合を壊すどころか、先発投手としては十分すぎる内容だった。

しかも、これで今季登板した全6試合でクオリティスタートを達成。防御率は0.97となり、メジャートップに浮上している。

失点しない投手から「失点しても壊れない」投手へ

サイ・ヤング賞を取る投手に必要なのは、毎試合ゼロを並べることではない。

シーズンは長い。どれだけ優れた投手でも、甘く入った1球はスタンドに運ばれる。問題はそこで崩れるか、試合を立て直せるかである。大谷のアストロズ戦は、まさに後者だった。

今季初被弾を浴びた後も、球威は落ちなかった。四球で自滅することもなく、カウントを悪くして逃げる場面も少なかった。さらに、5回には今季最速となる101マイル、約162.5キロを計測した。アストロズ戦で大谷が移籍後最長の7回を投げ、101マイルを計測し、防御率0.97でメジャートップに立ったと伝えている。

ここに、大谷の現在地がある。単なる球速自慢ではない。スイーパー、スプリット、カット系の球種を組み合わせながら、最後は出力で押し切ることができる。

球質の面では、すでにメジャーの先発投手の中でも最上位にいる。とくに、直球の平均出力と変化球の横変化を同時に持つ投手は限られる。大谷の場合、打者が速球に差し込まれる一方で、スイーパーにはバットの軌道を外される。つまり、球速と変化量が単体で優れているだけではなく、球種同士の見え方が連動している。

このタイプの投手は、短期的な好調で数字を作っているのではない。打者側からすると待ち球を絞りにくい。速球に張れば横に逃げる。横変化を意識すれば、ゾーン上部の直球に遅れる。さらにスプリットやカットボールまで混ざるため、対応の正解がひとつに定まらない。

だからこそ、6登板で防御率0.97という数字に説得力が出る。単に運よく失点していないのではなく、打者に質の高いコンタクトを継続的に許していないからこその成績である。

大谷は“賞レース”より3連覇を優先か

サイ・ヤング賞を争うライバルとしては、MLB公式サイトが4月28日（日本時間29日）に発表した今シーズン最初のサイ・ヤング賞模擬投票で、昨年連続受賞しているポール・スキーンズ（パイレーツ）や、2024年に獲得経験のあるクリス・セール（ブレーブス）、のノーラン・マクリーン（メッツ）、そしてドジャース内では山本由伸もいる。今年の大谷は、この中でも防御率が圧倒的である。

大谷のサイ・ヤング賞を考えるとき、最大のライバルはこうした他球団のエースだけではない。ある意味では、ドジャースの慎重な運用方針そのものがライバルになり得る。

すでに今シーズンは投手専念で出場する試合も出てきている。今年の投手・大谷のピッチングは圧倒的だ。だが、二刀流の価値は投手成績だけでは測れない。打者としてもラインナップに入る以上、疲労管理は通常の先発投手よりも厳しい状況になる。

登板翌日の状態、打撃でのスイング量、走塁時の負荷、移動日程、ポストシーズンへの逆算。すべてを考えると、ドジャースがシーズン序盤から終盤まで「規定投球回を絶対に守る」運用に振り切るとは限らない。

ここが、サイ・ヤング賞への最大の難所だ。仮に大谷がこのまま防御率1点台前半から中盤を維持したとしても、投球回数が足りなければ、賞レースでは不利になる。逆に、規定投球回数以上を投げ、リーグ上位の防御率、奪三振率などを維持できれば、一気に本命候補に浮上する。

つまり、大谷のサイ・ヤング賞は「能力的に取れるか」ではなく、運用上、取れるだけの登板量を与えられるかにかかっている。

大谷は二刀流であることが考慮され、現在は中6日のローテーションが基本となっている。サイ・ヤング賞を現実的に狙うには中5日での登板が必要になってくるが、打撃の調子次第では、チームの勝利を最優先にしつつ投手としての比重を高め、徐々に中5日へ移行していく可能性もあるだろう。

サイ・ヤング賞への条件は明確

大谷がサイ・ヤング賞を獲得するための条件は、かなり明確である。

まず、防御率は2点台前半以内、できれば1点台をどこまで長く維持できるか。次に、WHIPをリーグ上位で保つこと。そして、奪三振数で上位に入り続けること。ここまでは、今の球質を考えれば十分に現実的だ。

また、仮にサイ・ヤング賞の争いが厳しくなったとしても、現状の投球内容を維持できれば最優秀防御率のタイトルは十分に射程圏内にある。

問題は、やはり投球回である。最低でも規定投球回数を満たし、できれば170回以上。ここまで到達できれば、大谷はサイ・ヤング賞候補として最後まで残る可能性が高い。

昨年のサイ・ヤング賞を振り返ると、タリク・スクーバルは195回1/3を投げ、スキーンズは187回2/3を記録。2021年以降は投球内容が圧倒的だったかどうかが重視されており、200回到達は2022年のサンディ・アルカンタラや2023年のゲリット・コールしかいないため、200回以上投げることが必須というわけではない。

ただ、162試合を通じて32先発前後を消化し、各登板で6〜7回を安定して投げ切ることがポイントになりそうだ。過去の受賞例を振り返ると、2021年のコービン・バーンズ（167回）や2022年のジャスティン・バーランダー（175回）のように、比較的投球回数が少なくても受賞した例はある。バーンズは開幕からシーズン40奪三振無四球というMLB記録を樹立するなど強烈なインパクトを残したことも、受賞の後押しになった。その点で大谷も、防御率をはじめとする各指標でいかにインパクトのある数字を残せるかが、賞レースの鍵を握ることになる。

大谷のすごさは、すでに証明されている。今季初被弾を浴びた試合でも、7回2失点、無四球、8奪三振。防御率0.97、WHIP0.81。これは、悪かった日のエースの数字としてはあまりにも強い内容だ。

投手としての実力はすでにサイ・ヤングを獲得できる水準にある。ただし、最大の壁は相手打者ではない。ドジャースの運用方針と、いかにして規定投球回を達成できるか。投手・大谷の評価は、そこに集約されていく。

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