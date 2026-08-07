なぜあなたの人生は「むなしい」のか...精神分析で明らかになる「偽りの自己」の歪み

自分が「本当に望んでいるもの」とは？私たちは、自分が思っている以上に自分のことを理解できていません。心の底にある、あなたも知らない「謎」を見…