現代ビジネス
-
夏の甲子園「関東vs.関西」じつは過去5年で「関西」が圧倒していた…両地域の野球哲学の明らかな違い
8月5日に開幕した第108回全国高等学校野球選手権大会。初戦の仙台育英（宮城県）対札幌日大（南北海道）戦では大会第一号本塁打が飛び出すなど、幕開…
-
【難読漢字】「趨勢」って読めますか？ 一体どうなるんだあ？
あなたは読めますか？突然ですが、「趨勢」という漢字読めますか？ビジネスの動向やニュースなどで頻繁に目にする言葉ですが、正しく読めるでしょうか…
-
【難読漢字】「忌まわしい」って読めますか？ サスペンス好きなら読めるかも？
あなたは読めますか？突然ですが、「忌まわしい」という漢字読めますか？不吉な事件や、思い出したくない過去を表現する際によく使われる言葉ですが、…
-
宮崎駿「戦争加害」忘れてはならない... 日本は「あの戦争」とどう向き合うべきか
戦後81年を迎えたいま、私たちは「あの戦争」をどう位置付けるべきなのでしょうか。他国は「あの戦争」の日本をどう見るのか。なぜ日本には「国立近現…
-
なぜあなたの人生は「むなしい」のか...精神分析で明らかになる「偽りの自己」の歪み
自分が「本当に望んでいるもの」とは？私たちは、自分が思っている以上に自分のことを理解できていません。心の底にある、あなたも知らない「謎」を見…
-
AGIは個体を持つか？ なぜ私たちは「ひとり」なのか？ AI時代の人間と社会のあり方を考え続けてきた法哲学者・大屋雄裕からの問い
AI開発はどんどん加速し、私たちの日常はAIなしでは成り立たなくなりつつある。人間にできることは何でもできる「汎用人工知能= AGI」も誕生間近だと…
-
計算では絶対に解けない「7の100乗の下2桁を求めなさい」という問題が一瞬で解ける数学発想法
「7の100乗の下2桁を求めなさい」と言われたら、あなたはどうする？先日、私は公益財団法人日本数学検定協会が主催する数学検定「数検」の1級を受験し…
-
なぜ乗ったこともない人間がLUUPを叩くのか？…実際に乗り倒した元警察官が抱く「世間への大きな違和感」
『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の著者で元警察官の安沼保夫さんは、世間で批判が続く電動キックボード「LUUP」に対して「本当に危険な乗り…
-
1か月で株価7割安「キオクシア」の逆襲…株式分割、自社株買いだけではない”第2波”の根拠
1か月で7割安。キオクシア株の暴落は、多くの個人投資家に深い傷を残した。だが40年近く市場を見続けてきた筆者は、7月31日の決算とともに発表された…
-
友達とテーマパークに行った14歳娘の「思わぬ不満」…「お金がぜんぜん足りなかった」友達との格差に感じた焦り
夫と中学2年生になる娘（翠さん・仮名・14歳）と3人で暮す恵子さん（仮名・39歳）。ある日、翠さんが見慣れないヘアゴムを使っていたので聞いてみると…
-
会食時の手土産に「山崎25年」…ベッセント氏と「阿吽の関係」になった片山さつき財務相の「ちょっといい話」
日米の協調介入の起点となったのは、今年５月に行われた片山さつき財務相とスコット・ベッセント米財務長官の会談だった。ベッセント氏は介入だけで円…
-
「ルッキズム」に取り憑かれたアラフィフ女性…！中学生でエステ通い、出産後も子育てより「自分の体形維持」、驚きの人生
小学生から日焼けを避けるために体育を見学2022年の新語・流行語大賞にノミネートされた「ルッキズム」。外見によって人を評価したり、差別したりする…
-
「ルッキズムの化け物」と言われ家族に絶縁された女性…！「体形維持のためにもう子どもは作らない」と夫に宣言、娘にはダイエットを強要…家庭内別居に至るまで
2022年の新語・流行語大賞にノミネートされた「ルッキズム」。外見によって人を評価したり、差別したりする考え方や行動のことで、ルッキズムを助長し…
-
2500年前にシナリオはすでに決まっていた…ブッダの死後、大乗仏教はなぜここまで巨大化したのか？
2500年前の古代インドで誕生したブッダ。ブッダはどんな世界を歩き、そして何を見ていたのか。注目の新刊『原始仏教』では、ブッダの描いた「知られざ…
-
原爆をつくった男たち、その隣で女たちは何を見ていたのか… 『新古事記』文庫解説
第二次世界大戦下、アメリカ・ロスアラモス。世界の歴史を変える「原爆」は、どのような日常のなかで生まれたのか。芥川賞作家・村田喜代子が、原爆開…
-
「国会欠席率」驚異の84％の参議院議員がいた…！本会議31回で出席わずか５回、”国会の欠席王”と呼ばれる「自民党の重鎮」の呆れた言い分
本会議31回のうち出席はわずか5回特別国会の会期を延長した末、ギリギリのところで副首都法案を成立させた高市政権。7月24日の参議院本会議での採決は…
-
「AI時代に必要なのはセンス」OpenAI社長も認める…シリコンバレーで沸騰する「taste論争」真の問題点
私は小説新人賞の一次選考、いわゆる「下読み」仕事もときどきしている。いまや10本に1〜2本は「AIで書いたな」とわかる小説になっている。だいたいは…
-
悠仁さま「はじめてのおことば」が試金石に…避けられない「1年前の愛子さま」との比較
天皇陛下の足跡をたどる8月7〜8日、秋篠宮家の長男・悠仁さま（19歳）は、ボーイスカウトのキャンプ大会「第19回日本スカウトジャンボリー」に臨席す…
-
ビジネスに役立つノウハウが詰まった傑作ミステリ小説、参考にしたのは「Netflix」のエンタメ精神
2025年、第71回江戸川乱歩賞を受賞した野宮有さんの『殺し屋の営業術』。同作は発売後に「王様のブランチ」にて取り上げられ、2026年には本屋大賞にも…
-
【柏木 理佳】米国では「セルフレジ見直し」が進んでいるのに…万引きが増えても日本のスーパーがやめられない「切実な事情」
人件費削減の切り札として世界中に普及した「セルフレジ」。しかし近年、欧米では万引きや入力ミスによる商品ロス、監視コストの増加が深刻化し、一部…