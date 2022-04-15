◇パ・リーグ オリックス2─0楽天（2026年5月12日 弘前）

桜の季節を終えた青森県弘前市で、オリックス・九里が楽天打線をきりきり舞いさせた。6回2/3を6安打無失点、121球の熱投で3勝目を挙げ、チームの連敗脱出に貢献。詰めかけたファンへ感謝の思いがあふれた。

「本当に青森県でも、オリックスファンの皆さんがたくさん応援してくれて。なんとか勝ちきることができたのでよかった」

3回2死では辰己への2球目に計測不能の超スローボールを披露。1万1061人が詰めかけた、はるか夢球場のこの日一番のどよめきに「耳には入ってきていましたよ」とニヤリ。5回までは毎回走者を背負いながら緩急自在の投球で切り抜け、先発としての役割を果たした。

先発陣最年長右腕は自身の登板だけではなく、同僚の登板の振り返りも欠かさない。「どの投手も僕はしっかり見ている。聞かれたら何でも答えられるようにしようと思って」。特に昨オフの自主トレをともに過ごした曽谷とは、シーズンに入っても質疑応答のキャッチボールが続く。「オフだけ一緒にやって終わり、じゃないので。（曽谷）龍平には頑張ってキャリアハイを更新してほしいですし、僕も負けないように」。さらなる高みを目指している。

この日の登板前日にエスピノーザから学んだカーブも駆使。7回2死から四球を与えて降板となった際には、思わずしゃがみ込んで悔しさをにじませた。「きょうみたいな内容だと、なかなか長いイニングを投げることができないと思うので」。飽くなき向上心とともに、チームの先頭に立ってけん引する。（阪井 日向）