《全国から特別神領民の皆さんにお越しいただき、お木曳にご参加いただきました 俳優の 斎藤工さん、ラグビー日本代表の 姫野和樹選手、モデルの紗栄子さん、そして小川町では鈴木おさむさんご夫妻をはじめ、多くの著名人の皆さんにもご参加いただきました》

5月11日、Xにお木曳の熱気が伝わる写真とともに、こう投稿したのは三重県・伊勢市の鈴木健一市長。伊勢では5月9日から『第六十三回 神宮式年遷宮 お木曳行事』が行われている。

お木曳は伊勢神宮にまつわる祭事で、伊勢御遷宮委員会のホームページにはこう記述されている。

《「式年遷宮」は、二十年を区切りとして、古代からの様式そのままに新しい神殿を造り御装束神宝を調進し、神様がお宮を遷る神宮最大のお祭りです。

「お木曳」は神殿の御用材を奉納する奉仕作業が民俗行事となったものです。これは遷宮関連行事の中でも市民が参加できる数少ない機会であり二十年ごとに二年にわたって執り

行われます》

お木曳には市民だけでなく、“特別神領民”と呼ばれる全国の崇敬者も参加することができる。

「5月9日、10日には御用材を外宮に向かって運ぶ陸曳がおこなわれました。特別神領民が参加したのは10日で、全国から約1200人が集まったそうです」（地元紙記者）

冒頭の鈴木健一市長が公開した写真には、大物俳優も写りこんでいた――。

「小栗旬さん（43）と山田優さん（41）夫妻、田中圭さん（41）が陸曳する姿が収められていました。田中さんは鉢巻を付けていましたね。小栗さんたちは参加者の中でも目立っていたため、写真を撮ってSNSに投稿する見物客も多くいました」（前出・地元紙記者）

田中は、伊勢に訪れる直前にはある場所で目撃されていた。

「オーストラリア・メルボルンでおこなわれたポーカーの国際大会大会『Aussie Millions Poker Championship』の一部門『2万5000 Challenge NLHE』に参加していました。

田中さんは5月5日に行われたファイナルテーブルまで勝ち進み、9人中7位に。約1260万円の賞金を手にしました。この戦いの様子はYouTubeでも配信されていました」（芸能関係者）

田中は、昨年7月にも世界中から強豪ポーカープレーヤーが集結するポーカーの世界大会「ワールドシリーズオブポーカー」に出場し、3位となっていた。

「ポーカーを終えて帰国するとすぐに伊勢に向かい、田中さんの所属する事務所の社長でもある小栗さんと合流したようですね」（芸能関係者）

7月31日より全国5都市をまわる主演舞台『母さん、ラブソングです。』の上演を控えている田中。伊勢神宮で得た活力を糧に、復帰舞台に挑む――。