ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが、母の日に子どもたちが妻の女優・北川景子に贈ったカーネーションを披露した。

ＤＡＩＧＯは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「母の日 世界中のすべてのマザーにありがとう！！」と記し、シマエナガのキャラクターグッズと花瓶に挿した黄色いカーネーションの写真をアップ。

ハッシュタグをつけて「＃母の日 ＃カーネーション ＃黄色がママが好きと娘が選んだ ＃お母さんがいるから ＃私たちがいます」とつづった。

この投稿には、「お母さんがいるから私たちがいます なんて素敵な文の綴（つづり）り方」「素敵なご家族でほっこりします」「娘ちゃん、ナイスチョイス」「すごく温かくて優しいコトバ」「心温まる写真とメッセージ」「全てのお母さんに！と、言って下さるのが嬉しい」「その心遣いがあるだけで母は報われる」「心があったかくなったよ」「言葉のチョイスに毎回癒されて幸せにさせてもらっています」などのコメントが寄せられた。

ＤＡＩＧＯと北川は２０１６年１月に結婚し、２０年９月に第１子女児、２４年１月に第２子男児が誕生した。