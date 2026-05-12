記事ポイント 株式会社ENEOSウイングが2026年5月23日（土）、佐賀県鳥栖市で子ども向け整備士体験イベントを開催します車の点検・洗車・塗装など6種類の体験コーナーに、整備士用つなぎを着用して参加できます全体験終了後にポップコーンのプレゼントと、ハズレなしの抽選会があります 株式会社ENEOSウイングが2026年5月23日（土）、佐賀県鳥栖市で子ども向け整備士体験イベントを開催します車の点検・洗車・塗装など6種類の体験コーナーに、整備士用つなぎを着用して参加できます全体験終了後にポップコーンのプレゼントと、ハズレなしの抽選会があります

子どもが本物の整備工場で整備士体験ができるイベントが、佐賀県鳥栖市に登場します。

ENEOSウイングは2026年5月23日（土）、鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場にて「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」を開催します。

つなぎを着て最新設備を見学・体験できる、子どもの好奇心を刺激するイベントです。

ENEOSウイング「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」





イベント名：未来の整備士大集合！キッズ整備士体験開催日：2026年5月23日（土）会場：鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場（佐賀県鳥栖市）主催：株式会社ENEOSウイング

会場となる鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場は、スキャンツールやエーミング機器といった最新設備を備えた整備工場です。

1家族につきスタッフ1名がアテンドし、子どもは整備士用のつなぎを着用して各種体験に参加します。

ガソリンスタンドの整備現場をリアルに体感しながら、車の安全を守る仕事の一端に触れられます。

本イベントはガソリンスタンドにおける透明性の高い整備を広く知ってもらうことと、次世代を担う子どもたちに「働くことの大切さ」や「ものづくりの楽しさ」を伝えることを目的としています。

地域社会とのつながりを体験の形で実現する、ENEOSウイングならではの取り組みです。

6種類の体験コーナー





スタッフが銀色の乗用車のボディを指差しながら、車体の構造や整備ポイントをていねいに説明します。

親子で一緒に話を聞きながら、実際の整備現場の雰囲気をそのまま体感できます。





青いつなぎと帽子を身につけた子どもたちが、整備士からエンジンオイルのボトルを手渡されながらボンネット内部の説明を受けています。

本物の工場で、本物の道具と向き合う時間です。

体験コーナーは以下の6種類で構成されています。

車の点検・整備体験：エンジンの状態確認やライト点検など基本的な整備作業ホイールナット緩み点検体験：タイヤ交換の必要性や安全性を学ぶ座学も実施洗車体験：最新の洗車機を使用後、大型スポンジで手洗い洗車最新設備見学：スキャンツール・エーミング機器など最新整備設備を解説塗装体験：専用ガンを使用して大型パネルの車に自由に塗装なりきり整備士体験：つなぎとキャップを着用して記念撮影

エンジン点検からペイント体験まで、整備士の仕事を幅広く体験できる構成になっています。

専用ガンを握って大きなパネルに色を吹きつける塗装体験は、子どもの創造性を刺激するコーナーです。

参加特典とハズレなし抽選会

すべての体験を終えた子どもには、ポップコーンのプレゼントが用意されています。

さらに、アンケートに回答するとハズレなしの抽選会に参加でき、豪華景品を受け取るチャンスがあります。

体験の達成感と一緒に、お土産も持ち帰れます。

整備士用のつなぎを着て本物の工場に入り、スキャンツールやエーミング機器といった最新設備を目の前で見学できる機会は、日常ではなかなか得られません。

エンジン点検から塗装まで6種類の体験を1日で経験できる2026年5月23日（土）のイベントは、乗り物好きな子どもとその家族にとって充実した一日になりそうです。

ENEOSウイング「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. 体験はどのような順番で進みますか。

A. 1家族につきスタッフ1名がアテンドし、6種類の体験コーナーを説明を受けながら順に参加します。

すべての体験終了後にポップコーンのプレゼントとアンケート回答による抽選会が行われます。

Q. 子どもが着用するつなぎは会場で用意されますか。

A. 整備士用のつなぎは会場で着用できると案内されています。

詳細なサイズや貸し出し条件は主催者の公式サイトに掲載されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post つなぎ着用で6種の整備体験、抽選会もハズレなし！ ENEOSウイング「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」 appeared first on Dtimes.