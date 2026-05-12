◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

マイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。ニシノティアモで２４年当レース以来のＧ１・２勝目を狙う津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝は、闘病中の西山茂行オーナーを勇気づける１勝を誓った。

勝負強さを見せる津村が、闘病中のオーナーに最高の良薬を届ける。ニシノティアモを所有するのは『ニシノ』『セイウン』の冠名で、これまでも多くの活躍馬を送り出してきた西山茂行氏。自身のオフィシャルブログで４月３日に急性骨髄性白血病を公表した。

闘病生活を続けるなか、今月９、１０日で愛馬が２勝。投稿では「入院中の身には何よりのプレゼント。元気をもらっています」と勝利が活力になっていると明かした。ニシノティアモに騎乗する鞍上も「本当に元気な方。絶対に治って、また元気な姿で戻ってきてくれると思ってます。それが早まるように頑張りたい」と全快を願い、言葉に力を込める。

イタリア語で“愛している”という意味のドゥラメンテ産駒とは、昨年６月の初騎乗から５戦４勝。前走の中山牝馬Ｓはメンバー最速の末脚で追い上げるも０秒２差５着。コンビ初黒星を喫したが「前回は中山の馬場がボコボコしていて…。そんなにパワーがある馬ではないので、そういう面でも東京はプラス。決め手を発揮できる舞台はすごくいい条件」と、Ｂコース替わり（Ａコースから３メートル外に内柵を設置）の府中で反撃をイメージする。

今年は早くもキャリアハイの重賞５勝と絶好調。デビュー前から高い騎乗技術を評価されていたが、Ｇ１初制覇は２１年目の２４年ヴィクトリマイルだった。「今年もチャンスをいただいたと思っているので、本当に楽しみ」。２年前のテンハッピーローズと、同じように極上の切れ味を引き出し、新女王の座をつかみに行く。（浅子 祐貴）