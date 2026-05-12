自分の体重を分かっていない大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「可愛すぎる」「メチャ重量級…！」「毎日筋トレだね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：歩くことを拒否した大型犬→仕方なく『抱っこ』した結果…自分のサイズを理解していない『赤ちゃんすぎる光景』】

抱っこ好きなスタンダードプードル

TikTokアカウント「nine9dog」の投稿主さんは、大型犬6頭と賑やかな暮らしを営んでいます。

この日の主役は、スタンダードプードルのキティちゃん。女性と商業施設に来たキティちゃんですが、途中でちょこんと座り込み、まったく動かなくなってしまったそうです。「どうしたの？」と思いながら近づくと、「もう歩きません…」とおねだり顔。

そこで、キティちゃんを抱っこして移動することにしました。キティちゃんの体重は23キロ。それでもしっかり抱えられ、満足そうな顔をしていたのだとか。その姿はまるで大きなぬいぐるみのようで、思わず笑ってしまうほどの可愛さ。自分の大きさをまったく気にしていない甘えっぷりが、なんとも微笑ましい…。

赤ちゃんみたいな姿にホッコリ♡

しかも、キティちゃんは毛がとてもモコモコなのだとか。そのため、抱っこをすると、抱えている人の前が見えなくなるほどのボリューム感になるそうです。ふわふわの毛に包まれながら運ばれていく姿は迫力満点。

抱っこ中は前足でぎゅっとしがみついてくるそうで、その仕草もたまらなく愛らしいポイント。抱っこするには大きすぎるため、「中に人間が入っているみたい」と言われることもあるそうです。大型犬とは思えない甘えんぼうな姿と、堂々と抱っこを要求する様子に、思わず頬が緩んでしまうワンシーンなのでした。

この投稿には「しがみついてて可愛いw」「モフモフでたまらない」「大人しく抱っこできるのが羨ましい…」といったコメントが寄せられています。

甘えん坊なわんこの意外な一面

エスカレーターでも、キティちゃんは当然のように抱っこをおねだり。なぜか、歩かなくていいはずのエレベーターでも抱っこを求めるといいます。あまりに大きいため、どっちが抱っこされているのか分からなくなることさえあるとか…！

そんな赤ちゃん気質なキティちゃんですが、普段はお店の看板犬として活躍中。お客さんにも愛想良く接し、ニコニコ顔でお出迎えしているそうですよ。

TikTokアカウント「nine9dog」には、わんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nine9dog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。