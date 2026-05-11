毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は防犯アイテムです。

近年、アマゾンが本気モードで開発・販売をしている家庭用の防犯系アイテム。豊富な製品ラインナップがそろいつつ、出張設置サービスも用意。そして、注目すべき機能となっているのが、アマゾンデバイスとの連携なんです。

「Ring 防犯ドアホン プロ」はAI音声アシスタントのAlexaが搭載されるEchoシリーズだけでなく、新発売の「Amazon Fire TV Stick HD」（6980円）とも連携可能。動画視聴中のテレビ画面に来客通知を表示することもできますよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【アマゾンデバイスと相性が抜群です！】

Ring 防犯ドアホン プロ

アマゾン／5万4900円

アマゾンの家庭用防犯アイテムブランドであるRing。本製品は日本専用に開発され、ドアホン・サイレン機能、4K撮影に対応する10倍ズームの防犯カメラを統合。日本の一般的なドアホンの配線規格に適合し、既存のドアホンと置き換えて設定することができる。

来客の確認はEchoシリーズなどのアマゾンデバイスやスマホで行なえる。アマゾンだけでなく、ヤマダデンキやヨドバシカメラなどの大手家電量販店でも発売中！

【簡単に設置できる格安モデル！】

SwitchBot スマートテレビドアホン

SwitchBot／1万8980円

インターホン部分は5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で約2年8ヵ月稼働。玄関に貼るだけで即使用できるため、マンションなどでも設置可能。

来客の確認は、4.3インチの液晶ディスプレーを搭載した多機能モニターで行ない、こちらは壁に設置したり卓上で使用することも可能。もちろんスマホでの来客確認もできる格安ドアホン！

【1台で広範囲を監視できるデュアルレンズを搭載】

Tapo C545D

ティーピーリンクジャパン／1万2800円

約165度の視野角で広角撮影に対応する固定レンズ、約6mm望遠のパンチルトレンズのデュアルレンズ構成で、敷地内を遠近広範囲で監視できるのが特徴。本体はIP66の防水・防塵性能。さらにスマートナイトビジョンで夜間でもクリアな撮影が可能。

本体にLANポートを内蔵することでWi-Fiだけでなく有線でのネット接続に対応し、敷地内の離れやガレージなどに設置しやすいのもポイントです！

【格安の防犯アイテムなら、これ！】

リモコン付き窓用防犯アラーム

アイリスオーヤマ／2980円

設置は窓に貼りつけるだけで完了！ 窓が開くと「開放検知」、窓が衝撃を受けると「衝撃検知」をアラームで警告。アラームは約85dBの大音量で鳴動し、付属のリモコンからオン・オフの操作も可能。お手頃価格なので、自宅の窓全部に設置してもおサイフに優しいのもうれしいかと！

取材・文／直井裕太