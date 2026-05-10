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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

動画視聴やSNS、仕事の連絡など、スマートフォンはもはや生活の中心。一方、「手が疲れる」「首や肩がつらい」と感じてる人も多いのではないでしょうか。

そんな日常の悩みに着目して生まれたのが、machi-yaでプロジェクトがスタートしたスマホスタンド「SYANTO Stand L」です。

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底面から支える特許構造。スマホが軽く感じる縦バランス

2020年にクラウドファンディングで誕生したSYANTOシリーズは、すでに累計4万人以上のスマホライフをサポート。「SYANTO Stand L」は、その人気シリーズのスタンドタイプを約1年半ぶりにリニューアル。スタンドをより大きくすることで、安定感を向上させました。

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SYANTOの最大の特徴は、「底面支持構造」（特許第6467677号）。一般的なスマホリングやスタンドは「背面」を支点にしますが、SYANTOはスマートフォンの「底面」を支点にします。

この構造により、スマホは縦方向のバランスで支えられます。重心が手の真下に落ちることで体感重量が軽くなり、94％のユーザーが「スマホが軽く感じる」と回答しています。

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スマホが自然と垂直に近い角度で保持されるため、下向きの姿勢が改善されやすいのも特徴。

スマホ使用時には首や肩に最大約18kgの負担がかかるといわれています。SYANTOはその負担軽減もサポートします。実際に82％のユーザーが「姿勢が起きる」と感じています。

0.3秒でスタンドに。動画視聴も作業も快適な3Way設計

「SYANTO Stand L」は、スタンド・スマホリング・自撮り補助として使える便利な3Way設計。片手でさっと操作するだけで、わずか0.3秒でスマホスタンドに早変わりします。

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スタンドは、スマホが見やすいとされる約60°の角度で安定して自立。縦置きはもちろん、横向きでの動画視聴にも対応。

軽くて強い。13gの快適さと進化した素材

「SYANTO Stand L」は軽さも魅力のひとつ。約10〜13gなので、スマホに装着しても違和感がほとんどありません。

素材には摩擦や折れに強いTPU素材を採用。従来モデルで課題となっていた「白ハゲ」が起こりにくくなり、耐久性も向上しました。

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好きな写真やカードを挿入できるタイプも登場。推しのアイドルやキャラクター、家族やペットの写真を入れて、自分だけのスマホスタンドとして楽しめます。

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製品サイズは97×54×5mm。取り付けはシート部分をケースの充電口から通すだけで完了。ネックストラップとの併用も可能で、肩掛けスタイルにも対応。ワイヤレスやMagSafeの充電も邪魔しません。小型タブレットでも使用できます。

姿勢改善・使いやすさ・スタンド機能を1つにまとめたこのアイテムは、毎日のスマホ時間をより快適にしてくれそうです。

現在、machi-yaにてクラウドファンディングプロジェクトが公開中。気になる方はぜひチェックしてみてください。

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Source:machi-ya