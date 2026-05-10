岸まで3キロ…沈みゆくボートに取り残された人の姿　緊迫の救出劇　水面に飛び降りた数人含む6人全員救助　アメリカ

アメリカ・フロリダ州の湖で沈みかけたボートがカメラに捉えられた。ボートには6人が乗っていたが、ほとんど沈んだ状態で数人が水面に飛び降りたという。救助に駆けつけた警察官たちは偶然居合わせた民間の船と協力し、船に取り残された人を含め全員を無事救助した。

海上警察が緊急出動

アメリカ・フロリダ州の湖で2日午後1時過ぎに撮影されたのは、海上警察官のボディーカメラ映像だ。

救助要請を受けて駆けつけた時、ボートはすでに沈みかけていた。

この時、警察官は無線で、「ボートには現在2人残っています。救助作業中」と緊迫した状況を伝えていた。

ボートには6人が乗っており、飛び降りたとみられる数人が水面を漂っていた。岸まで約3kmの距離だった。

民間の船と協力し乗客を無事救助

一方ボートには、取り残された人たちの姿もあった。すでにほとんど水没している状態で、一刻も早く救助しなければならなかった。

取り残された人たちは警察の船に引き上げられていた。

現地メディアによると、当時、現場周辺には風の注意報が出ており、救助は風と波との戦いになっていたという。

居合わせた民間の船も手伝い、ボートに乗っていた乗客6人は全員無事救助されたという。

（「イット！」 5月7日放送より）