◆米大リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が９日（日本時間１０日）、「４番・三塁」で本拠地・エンゼルス戦に出場し、１点をリードした５回無死二、三塁の３打席目に貴重な追加点となる左前適時打を放った。

エンゼルスの先発は右腕のコバノビツ。４月２１日（同２２日）に対戦した際には、三ゴロと三直に抑えられていた。２回先頭の１打席目は、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）と捉えた打球だったが、正面への二ゴロ。３回２死の２打席目は２死二、三塁のチャンスで、打球速度１０８・７マイル（約１７４・９キロ）、打球角度４０度といい角度で上がったが、フェンス手前であとひと伸び足りず、飛距離３８０フィート（約１１６メートル）の中飛に倒れた。

１―０とリードした５回無死二、三塁の３打席目は、カウント２―２から甘く入ったチェンジアップをしっかりとはじき返して左前適時打。リードを２点に広げる一打で、８試合連続安打、１１試合連続出塁、２試合連続打点をマークした。頼れる４番の一打でブルージェイズ打線に火がつくと、バレンズエラに４号３ランが出るなど、この回だけで打者一巡１１人の猛攻で７得点。一気にリードを８点に広げた。

岡本は５月に入ってから調子を上げ、６日（同７日）までの６試合で５本塁打。本拠地に戻った前日８日（同９日）のエンゼルス戦では、ホームランこそ出なかったが、３回１死一、二塁の２打席目に中前適時打を放って先制点をたたき出すと、守備でも再三の好プレー。７試合連続安打と１０試合連続出塁にもなった。試合後はヒーローインタビューでゲレロらに水をかけられてびしょぬれになりながら「なんとか前に飛ばそうと思っていたのでヒットになってよかったです。いつもと同じ準備をして、いいパフォーマンスができるように取り組んでいます」とうなずいていた。