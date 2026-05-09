どっちがいい？徒歩25分の注文住宅vs駅近の建売　駅遠は「体調不良の時だと詰む」という指摘も

マイホームは人生最大の買い物だ。理想を追い求めたいところだが、予算という現実的な問題も。本当は駅近の注文住宅がいいけれど、それが叶わないとき、どちらを選ぶだろうか。

ガールズちゃんねるに5月上旬、「駅近の建売か、駅遠の注文住宅か」というトピックが立った。

トピ主は現在マイホームを計画中。駅から徒歩5分の建売か、駅から徒歩20分〜25分の注文住宅かで夫婦の意見が割れているという。

「夫婦ともに電車通勤なので、夏の暑い日や雨の日を考えると建売の方が現実的かな…と思いつつも、注文住宅への憧れも捨てきれません」

この究極の選択に対し、驚くほど一貫したアドバイスが寄せられた。

「駅から15分坂の上で建てたけど4年で売ったよ」の声も

トピック内では、圧倒的に「駅近」を推す声が多数派を占めた。おしゃれな間取りやこだわりの設備よりも、立地こそが最大の正義であるという冷徹なまでの現実論だ。

「駅近に勝つものはない」

「絶対に駅近。どんなに立派な注文住宅建てても建物の価値なんて数年でなくなる。」 「駅徒歩5分の建売に住んでるけど、最高だよ」

基本的には、家そのものの価値は住んだ瞬間から下がり続ける。しかし、駅に近いという土地の価値は、将来も資産になる。売却まで視野に入れるなら、駅遠の注文住宅は「負動産」になりかねないという指摘だ。

一方で、日々の生活レベルでの「詰み」を危惧する声も目立つ。

「徒歩25分はキツくない？ 体調不良の時だと詰む」

「絶対に駅近！注文住宅で駅から15分坂の上で建てたけど4年で売ったよ」

近年の異常な猛暑の中、往復50分の徒歩通勤を毎日続けるのは修行以外の何物でもない。最初は「運動になる」と自分を納得させても、数年後には後悔する可能性が高い。バスに乗るとしても、それはそれで面倒くさい。

素人の考えた注文住宅は使い勝手が悪い？

もちろん、注文住宅への憧れを理解する声もあるにはあるが、そこには「素人のこだわり」に対するシニカルな視線も混じる。

「注文住宅はね住むとわかるけど不便なんだよなー」

「素人の考えた注文は動線悪かったり変なこだわりが盛り込まれてる場合があるから建売の方が売れる。子供が継ぐことになっても土地に価値がある方が良い」

一方で、建売は万人受けする無難な間取りで設計されており、失敗が少ないというのだ。

家の中身はリフォームで変えることもできるが、立地だけはどう頑張っても変えられない。駅までたどり着くまでに毎日一苦労となると、それだけで結構大変だ。駅近の建売にして、気になる点があれば少しずつ変えていくのがよさそうではある。