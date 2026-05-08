アイドルグループ・ひめもすオーケストラの椿野ゆうこさんのSPA!デジタル写真集「椿野ゆうこ 色気マシマシ」がリリース。発売を記念し、誌面カットが公開されました。知的な経歴と大胆な表現のギャップが際立つカットの連続です。



【写真】「ちょっと休んでいきましょうか」と誘惑する椿野ゆうこさん

椿野さんは2020年にグループのメンバーとしてデビューし、プライベートでは茨城大学で気象学を専攻。2024年に気象予報士試験に合格し、防災士資格も取得するなど、知的アイドルや賢女としても知られています。



今回の写真集では、後輩に誘われて訪れた二郎系ラーメン店を舞台に、妄想をかき立てるシチュエーショングラビアを展開。公開されたカットでは、スーツ姿で1人ラーメンを食べる姿を捉えており、大盛りの一杯に苦しむ様子を見かねた隣の男性に「ちょっと休んでいきましょうか。介抱しますよ」と声をかけるなど、積極的にアプローチ。物語は自宅へ移り、スーツを脱いでいく姿や、“裏メニュー”さながらに披露されるランジェリー姿など、色気たっぷりの姿を披露します。一夜をともにして朝の光が差し込む中、髪をかき上げるシーンも収録されており、柔らかな光とともに見せる自然体の魅力が印象的。知性派の経歴と妖艶な表現が交差する「色気マシマシ」の一冊です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星）



【椿野ゆうこさんプロフィル】

2000年8月1日、京都府生まれ アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして、2020 年にデビュー。茨城大学で気象学を専攻し、2024年に気象予報士試験合格し、防災士資格も取得している賢女。最新情報はInstagram(@tsubakinoyuko)