恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（２０１９年）出演で知られる、フィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（２８）が８日、自身のインスタグラムを更新。７年前、２１歳の時にパニック障害を発症していたことを公表した。

田辺は「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください」と切り出し、「私は７年前、２１歳の時にパニック障害になりました。突然、電車の中で心臓がバクバクして、呼吸の仕方がわからない…頭が真っ白になる。身体が熱くて全身から汗が溢れ出る」と振り返った。ここから出たい。でも出られない。逃げられない。とても怖い記憶として残っています」と、発症当時の生々しい記憶を振り返った。

発症後、「公共交通機関、車、エレベーター、お店やトイレ…あらゆる場所が閉鎖的に感じるようになり、最終的には『この世界そのものが何かに囲まれている空間』だと感じるようになりました」と苦しい日々を回顧。１９歳からフィットネストレーナーとしても活躍していたが、「お仕事も、自分のトレーニングもできなくなり、お休みしていました」と明かし、「弱いと思われたくない」「心配や迷惑をかけたくない」という思いを抱えてきたという。

転機は発症から１年ほど経ってから「海辺を歩いたこと」だった。

「最初は海に行くことがやっとでしたが、海に話しにいくような気持ちになって、気づけばそれが、唯一リラックスできる時間に変わっていました。歩きながら呼吸のコントロールを覚えて、少しずつ、自分の体を信頼できるようになっていきました」と明かし、ランニングやトレーニングも再開。「運動をしている時だけは、その時間に集中することができました」と自身の変化を振り返った。

「もう治らないかもしれない」「もう楽しいと思える瞬間はないかもしれない」と不安を抱えた時期もあったというが、「勇気を出して踏み出したあの日の１歩が、今フルマラソンやフィットネスレースに挑戦する自分につながっています。運動が私を、私に戻してくれた」と感謝した。

最後に現在の状況について「今は苦手な場所も自分でコントロール出来るようになったし、毎日最高に楽しいので、どうか心配ではなく、ポジティブなテーマとして見ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。