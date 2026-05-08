モーニング娘。′26・井上春華、急性咽頭炎のため、本日開催のバースデーイベント延期「声が出しづらく、歌う事が難しい状態を鑑みて…」
アイドルグループ・モーニング娘。’26の井上春華が、体調不良のためきょう8日に行われるバースデーイベントを延期することが明らかになった。同日、ハロープロジェクトの公式サイトで発表された。
【写真】初写真集で爽やかな笑顔を見せる井上春華 美腹筋も
モーニング娘。'26井上春華に関するお知らせと題した文書では、「メンバーの井上春華ですが、喉の不調を訴えた為、医師の診察を受けた結果、急性咽頭炎と診断されました」と報告。「現段階で、声が出しづらく、歌う事が難しい状態を鑑みて、本日、タワーホール船堀 大ホールで開催予定のバースデーイベントは延期させて頂く運びとなりました」と伝えた。
続けて「振替、払戻しにつきましては、各所調整がつき次第、ハロー！プロジェクトオフィシャルファンクラブサイトにて、お知らせさせて頂きます」と呼びかけた。
なお、明日、明後日に開催される『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light-』（福岡・熊本公演）については、「歌やトークをセーブしての参加となる予定です」と報告。「更に、5月11日(月) YES THEATER(大阪)で開催予定のバースデーイベントに関しても、回復状況をみながら判断させて頂きたいと思います」とした。
そして最後に「直前でのご報告となり、参加予定のファンクラブ会員の皆様並びに関係各位にはご心配とご迷惑をお掛けする事をお詫び申し上げます」と詫び、「何卒、ご理解、ご了承を頂けますよう宜しくお願い申し上げます」と結んだ。
【写真】初写真集で爽やかな笑顔を見せる井上春華 美腹筋も
モーニング娘。'26井上春華に関するお知らせと題した文書では、「メンバーの井上春華ですが、喉の不調を訴えた為、医師の診察を受けた結果、急性咽頭炎と診断されました」と報告。「現段階で、声が出しづらく、歌う事が難しい状態を鑑みて、本日、タワーホール船堀 大ホールで開催予定のバースデーイベントは延期させて頂く運びとなりました」と伝えた。
なお、明日、明後日に開催される『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light-』（福岡・熊本公演）については、「歌やトークをセーブしての参加となる予定です」と報告。「更に、5月11日(月) YES THEATER(大阪)で開催予定のバースデーイベントに関しても、回復状況をみながら判断させて頂きたいと思います」とした。
そして最後に「直前でのご報告となり、参加予定のファンクラブ会員の皆様並びに関係各位にはご心配とご迷惑をお掛けする事をお詫び申し上げます」と詫び、「何卒、ご理解、ご了承を頂けますよう宜しくお願い申し上げます」と結んだ。