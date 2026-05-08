下り芝浦→勝島間が通行止めに

東京と横浜方面を結ぶ首都高速1号羽田線で、48時間にわたる通行止めが計画されています。

【こりゃ混むぞ…】首都高1号羽田線下り「48時間通行止め」の概要（ルート図と写真）

期間は2026年5月9日（土）0時から10日（日）24時まで。

区間は1号羽田線下りの芝浦→勝島間です。下り芝浦入口も封鎖されます。なお、通行止め区間終点の下り勝島入口と、上り線は規制期間中も通行・利用が可能です。

1号羽田線のこの区間は、京浜運河のすぐ上を走る橋梁区間と、埋め立て地に整備された地上区間で構成されますが、いずれも開通から半世紀以上が経過し老朽化が進んでいたため、2016年2月から延長約1.9kmを“造り替える”大規模更新事業が進んでいます。今回の通行止めはこの事業の一環です。

なお、丸2日にわたる通行止めにより、首都高速は混雑や渋滞への注意を呼び掛けています。外環道から横浜方面へ向かう場合は、中央環状線や湾岸線が混雑する見込みです。5号池袋線美女木JCT→竹橋JCT間は通常30分が最大80分、湾岸線葛西JCT→空港中央出口間は通常20分が最大60分、6号向島線三郷JCT→箱崎JCT間は通常30分が最大50分にそれぞれ増える可能性があります。

首都高速は、規制期間中の渋滞予測を公式サイトで公表しているほか、「予定変更が可能な場合は、渋滞回避についてご検討ください」と呼び掛けています。