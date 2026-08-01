交通ニュース
『交通ニュース』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
JR東日本「えきねっと」での「トクだ値14」など割引商品を販売終了へ
オリコンニュース
-
工業地帯走る「都会のローカル線」にそれぞれ異なる「3つの終点」
改札を出られない海芝浦駅や休日3本の大川駅など個性豊かな終点が並ぶ
livedoor ECHOES
-
北陸新幹線の延伸計画巡り 地元住民から辛辣な声「できても生きていない」
女性自身
-
北海道新幹線、いつごろ札幌へ延伸される？建設の現状を解説
トンネル工事の難航で開業は2038年度末に延期、さらなる遅延の可能性も残るとのこと
livedoor ECHOES
2026年8月7日
2026年8月6日
-
JR九州の社長が九州新幹線の運転再開に言及「8月中に概ねめど示したい」
FNNプライムオンライン
-
ベビーカーで満員電車利用 子どもの母親のX投稿きっかけで議論呼ぶ
集英社オンライン
-
「交差点の作りが悪いから…」LUUPでの事故は防げた 専門家が持論展開
王子三丁目の五叉路は構造的欠陥があり死亡事故の根本原因とみられる
livedoor ECHOES
-
「燃油サーチャージ」秋に値下げも ANAとJAL、9月分＆10月分で実施か
FNNプライムオンライン
-
自動車での危険危険運転が厳格化 法改正での新基準を解説
飲酒は呼気0.5mg以上、速度超過は50〜60km超など数値基準が新設された
くるまのニュース
-
元警察官 LUUPに利便性見出した「ゆっくり走ればそれほど危険では…」
交通ルールテストで2問不正解となるも再挑戦し、近所の公道を約1km走行
現代ビジネス
-
「令和8年8月8日」江ノ島電鉄や相模鉄道などで記念切符を限定発売
カナロコ by 神奈川新聞
2026年8月5日
-
交通費節約のため「夜行バス」使ってみた 60代のシニアが体験談語る
All About
-
自分のクルマに積んでいるETCが「2030年問題」で使えなくなる？対策法は
くるまのニュース
-
ANAが那覇空港など発着便で224便欠航へ 6日から8日まで、約4万8000人影響か
FNNプライムオンライン