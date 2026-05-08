【ハウス食品】“1日分の野菜”が摂れるカレー登場、「カレー研究会」第1弾/ Amazon限定で発売

ハウス食品は5月11日、1食で野菜350g(生換算)を摂取できるレトルトカレー『「カレー研究会」〈1日分の野菜カレー〉』を、Amazon限定で発売する。内容量は200g、希望小売価格は税別584円。

高リコピントマトペーストやソテーオニオンなどを配合したソースに、揚げなす・ゴボウといった見た目や食感の満足感にも配慮した具材を合わせた。野菜量は、厚生労働省「健康日本21」の1日当たりの目標摂取量を参考にした。

同社によると、野菜が特徴のレトルトカレーの2024年度の販売金額は、2020年度比で138%と伸長しているという(インテージSRI+「月次データ レトルトカレー市場」をもとに独自抽出)。そうした傾向も踏まえ、野菜の具材感と健康感を感じられる製品開発に至ったとしている。

開発は、「おいしいだけじゃない、健康にもいいからカレーを食べたい」という、新しいカレーの未来の実現をビジョンに掲げる新ブランド「カレー研究会」が担った。

管理栄養士･栄養士資格を持つ同社メンバーを中心に結成したプロジェクトで、“おいしさ”と“健康サポート”を両立する製品開発に取り組んでいる。本製品を第1弾として、今後も「健康を意識した人がおいしく食べられる製品」の開発を目指す方針だ。

【すべての画像を見る】

〈商品概要〉

◆「カレー研究会」〈1日分の野菜カレー〉

にんじん濃縮汁･高リコピントマトペースト･ソテーオニオン･乾燥玉ねぎ･セロリペーストをソースに配合し、揚げなす･レンコン･ゴボウを具材に用いた。1食で手軽に“1日分”の野菜350g(生換算)を摂取できる。食物繊維を4.6g含み、食塩相当量は1.7g。

野菜の量だけでなく、おいしさにもこだわった。クミンやコリアンダーを中心とした焙煎スパイスと鰹だしを組み合わせ、野菜の風味を引き立てながら、食欲をそそる香りとうま味を感じられる製品に仕上げた。

価格: 希望小売価格･税別584円

内容量: 200g

発売日: 2026年5月11日

発売チャネル: Amazon「カレー研究会」〈1日分の野菜カレー〉販売サイト

■販売サイトはこちら