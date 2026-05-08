300人が絶賛！爆速味しみ「フレンチトースト」は卵なしが正解

卵なしでふわとろフレンチトースト

フレンチトーストを作るときに欠かせないものといえば、パン、牛乳、卵を思い浮かべますよね。今日は、なんと卵を使わずに作るフレンチトーストをご紹介。クックパッドで300人以上が絶賛しているふわとろフレンチトーストをチェックしてみてください。

牛乳にパンを浸す

容器に牛乳や砂糖を混ぜて、パンを入れて浸します。卵なしにすることで、パンへの染み込みが早いんです。





フライパンで焼く

フライパンに油を熱し、焼きます。ひっくり返して蒸し焼きにします。





メープルシロップやはちみつをかけて

完成です！メープルシロップやはちみつをかけて召し上がれ。





おいしすぎる！とつくれぽ300人超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「卵なしでもおいしく作れてびっくり！」「ふわふわとろとろフレンチトーストが簡単に作れて感動」「ミルク感たっぷりで想像以上のおいしさ！」など、嬉しい声がたくさん届いています。





つくれぽでも多くの人が絶賛していますね！牛乳だけで作ることで、パンに牛乳が染み込みやすく、短時間で作れるのだとか。ぜひ、この機会に作ってみてはいかがでしょうか。（TEXT：若子みな美）