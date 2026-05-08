「うるさいぞ！」電車で赤ちゃんに怒鳴る男。注意した女性が絶句した、隣に座る母親が放った“衝撃の一言”
公共交通機関は多くの人が利用するので、マナーが求められる場所になります。そこで、非常識な振る舞いに困惑することも少なくないでしょう。
会社員の山崎美加さん（仮名・35歳）は、電車の中で思いがけない出来事に遭遇したことがあると言います。
「休みの日に買い物へ行こうと電車に乗ったのですが、非常識な人に出会って……」
◆買い物へ行こうと電車に乗り込むと…
電車内の席はいっぱいでつり革を掴んで立っている人が少しいたのだとか。最初はドアのそばに立とうと思ったけれど、乗車するときにドア付近から離れない30代くらいの男性がいたので、仕方なくずれたところに立ったそう。
「すると、思ったより下車した人が多く席が2人分空いたので座ろうと移動しました。そしたら、さっきの30代くらいの男性が先に席を取ってしまって。足を大きく広げて座ったので、私の座る分がなくなってしまいました」
そこで「すみません、少し詰めてくれませんか？」と声をかけると、イヤホンを外しながら嫌な顔をして足を閉じたのだとか。やっと美加さんも席に着くも、イヤホンからは音漏れがひどくかなり迷惑をこうむったそう。
◆堂々と電車内で飲食を始めて
「少し経つと30代くらいの男性がおもむろにテイクアウトしたハンバーガーを食べ始めました。『基本的に車内は飲食禁止じゃないの？』と思ったけれど、相手にしても仕方ないからここはグッと我慢して。車内にハンバーガーの匂いが充満し、周りから冷たい視線を送られていたけど、本人は気づいていないようでした」
しばらくすると、30代くらいの男性が今度は大きなくしゃみをしたのだとか。口を押さえていなかったので食べカスも飛んだそう。
「さすがに頭にきたので『このご時世なのでくしゃみをするなら、マスクをするか口にタオルを当てるかしてください』と注意しました。すると、30代くらいの男性はばつが悪そうに無言で頭を下げたのです」
◆赤ちゃんの泣き声が響き渡る
少し経つと、30代くらいの男性の反対隣りに座っていた20代くらいの女性が抱っこしている赤ちゃんが泣き出したのだとか。泣き声が車内に響き渡ると、30代くらいの男性が「うるさいぞ、イヤホンしていても音楽が聞こえないじゃないか」と女性に文句を言ったそう。
「すかさず『赤ちゃんは泣いて当然でしょ』『仕方ないじゃない』と言うと、男性は20代くらいの女性に向かって『お前のせいで叱られる羽目になった』と大口を叩いたのです。
自分のしたことを棚に上げて、女性に文句を言った男性になんて性格が悪いのかとア然としました」
とはいえ、あまりに赤ちゃんが泣くので、他の人が「もう少し静かにできませんか？」と声をかけると、20代くらいの女性が「すみません、次の駅で降ります」と答えたのだとか。
◆信じられない男性の正体とは…？
「ほどなくして女性は、隣にいる30代くらいの男性に『あなたも父親なんだから少しは手伝ってよ』『買い物袋全部持って』と話しかけました」
この会話の様子から2人が夫婦であることが発覚。山崎さんは「あまりの出来事に開いた口が塞がりませんでした」と振り返ります。
夫は、車内で好き放題やって、妻だけが子どもの面倒を見ていたそう。
◆非常識な態度にア然
「自分の子どもが泣いていても他人のフリをするなんて、信じられないと思いました。さすがに驚いていると、近くの席に座っていた60代くらいの女性が『今の見てた？あの男性の態度許せないわ』と話しかけてきて。2人で『あの女性はずっと家庭でワンオペ育児を強いられているに違いない』と話が盛り上がったのです。その後『ああいう人にはなりたくないわね』と60代くらいの女性が目を伏せました」
「そういう人を反面教師にしましょう」と話しかけると「そうね」と60代くらいの女性は笑顔で頷いたのだとか。
電車に乗るなら、マナーをきちっと守ってほしいものですね。
今回のように、夫婦で乗車するのなら、子どもの面倒を一緒にみるなどの配慮が少なからず必要だったのではないでしょうか。
公共交通機関はできるだけ静かに乗車しましょう。
＜取材・文／菜花明芽＞
【菜花明芽】
ライター。ゾッとする実録記事を中心に執筆中。カフェでのんびり過ごすことが好き。
会社員の山崎美加さん（仮名・35歳）は、電車の中で思いがけない出来事に遭遇したことがあると言います。
「休みの日に買い物へ行こうと電車に乗ったのですが、非常識な人に出会って……」
◆買い物へ行こうと電車に乗り込むと…
電車内の席はいっぱいでつり革を掴んで立っている人が少しいたのだとか。最初はドアのそばに立とうと思ったけれど、乗車するときにドア付近から離れない30代くらいの男性がいたので、仕方なくずれたところに立ったそう。
「すると、思ったより下車した人が多く席が2人分空いたので座ろうと移動しました。そしたら、さっきの30代くらいの男性が先に席を取ってしまって。足を大きく広げて座ったので、私の座る分がなくなってしまいました」
そこで「すみません、少し詰めてくれませんか？」と声をかけると、イヤホンを外しながら嫌な顔をして足を閉じたのだとか。やっと美加さんも席に着くも、イヤホンからは音漏れがひどくかなり迷惑をこうむったそう。
◆堂々と電車内で飲食を始めて
「少し経つと30代くらいの男性がおもむろにテイクアウトしたハンバーガーを食べ始めました。『基本的に車内は飲食禁止じゃないの？』と思ったけれど、相手にしても仕方ないからここはグッと我慢して。車内にハンバーガーの匂いが充満し、周りから冷たい視線を送られていたけど、本人は気づいていないようでした」
しばらくすると、30代くらいの男性が今度は大きなくしゃみをしたのだとか。口を押さえていなかったので食べカスも飛んだそう。
「さすがに頭にきたので『このご時世なのでくしゃみをするなら、マスクをするか口にタオルを当てるかしてください』と注意しました。すると、30代くらいの男性はばつが悪そうに無言で頭を下げたのです」
少し経つと、30代くらいの男性の反対隣りに座っていた20代くらいの女性が抱っこしている赤ちゃんが泣き出したのだとか。泣き声が車内に響き渡ると、30代くらいの男性が「うるさいぞ、イヤホンしていても音楽が聞こえないじゃないか」と女性に文句を言ったそう。
「すかさず『赤ちゃんは泣いて当然でしょ』『仕方ないじゃない』と言うと、男性は20代くらいの女性に向かって『お前のせいで叱られる羽目になった』と大口を叩いたのです。
自分のしたことを棚に上げて、女性に文句を言った男性になんて性格が悪いのかとア然としました」
とはいえ、あまりに赤ちゃんが泣くので、他の人が「もう少し静かにできませんか？」と声をかけると、20代くらいの女性が「すみません、次の駅で降ります」と答えたのだとか。
◆信じられない男性の正体とは…？
「ほどなくして女性は、隣にいる30代くらいの男性に『あなたも父親なんだから少しは手伝ってよ』『買い物袋全部持って』と話しかけました」
この会話の様子から2人が夫婦であることが発覚。山崎さんは「あまりの出来事に開いた口が塞がりませんでした」と振り返ります。
夫は、車内で好き放題やって、妻だけが子どもの面倒を見ていたそう。
◆非常識な態度にア然
「自分の子どもが泣いていても他人のフリをするなんて、信じられないと思いました。さすがに驚いていると、近くの席に座っていた60代くらいの女性が『今の見てた？あの男性の態度許せないわ』と話しかけてきて。2人で『あの女性はずっと家庭でワンオペ育児を強いられているに違いない』と話が盛り上がったのです。その後『ああいう人にはなりたくないわね』と60代くらいの女性が目を伏せました」
「そういう人を反面教師にしましょう」と話しかけると「そうね」と60代くらいの女性は笑顔で頷いたのだとか。
電車に乗るなら、マナーをきちっと守ってほしいものですね。
今回のように、夫婦で乗車するのなら、子どもの面倒を一緒にみるなどの配慮が少なからず必要だったのではないでしょうか。
公共交通機関はできるだけ静かに乗車しましょう。
＜取材・文／菜花明芽＞
【菜花明芽】
ライター。ゾッとする実録記事を中心に執筆中。カフェでのんびり過ごすことが好き。