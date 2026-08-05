日刊SPA!
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婚活女性が見ている「男性のプロフィール写真」の“5つのポイント”…会う前から選ばれる男性の共通点
―［恋愛コーチ・関口美奈子］― YouTubeで日々、恋愛心理を中心とした男女の恋愛観に関する情報発信をしている、結婚相談所「エースブライダル」主…
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男性CM起用4位の“隠れCMキング”は『20世紀少年』の元子役。小倉史也（29）が一度は表舞台から離れたワケと「テレビで見ない日はない」存在へと返り咲くまで
テレビでしょっちゅう目にしているのに、同じ俳優だと一致していなかった。”知る人ぞ知る”を体現し、CM界で破竹の勢いを続けている俳優・小倉史也…
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「牛丼2杯で満腹」だった男が「1時間でラーメン35杯」完食できるようになるまで。MAX鈴木が取り組んだ「独自の練習法」を激白
今年4月にテレビ東京で放送された『最強大食い王決定戦2026春』のテーマは、「現役ファイターが過去のレジェンド記録を破る」。事実、過去のレジェン…
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自分が絶ってしまったもう一つの人生を思いながら、限定50食のランチロース定食を食べた／カツセマサヒコ
―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた…
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6連敗ドジャースに迫る“世界一なし”の「不吉なジンクス」…佐々木朗希＆山本由伸が握る“3連覇の命運”
大谷翔平が2本塁打を放っても、ドジャースは勝てなかった。カブスに6-7で敗れ、今季ワーストの6連敗。レッドソックスとカブスに2カード連続でスイー…
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ラーメンを「年間800杯」を食す35歳男性を直撃。「9年で35キロ増」も健康診断の数値は「悪くない」
飽食の時代、寿司・焼肉・カレー・スイーツなど、あらゆるものが好きな時に食べられる日本。そんな状況にあって、徹底的に同じものを食べる人も存在す…
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「中国の関与」を疑う若者たち…韓国で起きる“世代交代の右傾化”と不正選挙抗議デモのリアル【現地ルポ】
韓国政治は保守「国民の力」とリベラル「共に民主党」が二分し、保守は反共・親米・親日を軸としてきたが、尹錫悦前大統領の戒厳令後、20〜30代が民…
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「邪魔なんだよ！」新幹線で座席を蹴ってくる後ろの男性…恐怖に震えた女性客を救った“強面男性の一言”
夏休みや年末年始など、多くの人が利用する新幹線。長時間を同じ車内で過ごすからこそ、一人ひとりが周囲に配慮しながら過ごすことが求められる。し…
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Rain Tree、涙の“全員曲”初披露――。16人が心をひとつにした夏の夜
秋元康氏がプロデュースする女性アイドルグループRain Treeが7月29日、東京・Zepp DiverCityで第2回の単独コンサート「Summer party for you」を開催…
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上野アメ横の“一斉摘発”から3ヵ月も…警告に従わない店舗が後を絶たず「路上営業がなくならない」理由【現地レポート】
東京都台東区の人気観光エリア・上野アメ横商店街。戦後のヤミ市にルーツを持つ商店街としては、都内で唯一残る場所だ。JR上野駅〜御徒町駅間の約500m…
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「昼の生放送中に脱いで水着に」元ミニスカポリス・大原かおり（50歳）が振り返る、今とは一味違う“90年代の芸能界”
『出動！ミニスカポリス』（テレビ東京系）の3代目ポリスとして一世を風靡し、1990年代後半から2000年代初頭の“巨乳ブーム”を代表するグラビアアイ…
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「超円安で外貨を稼ぐ副業術」英語・特別なスキルは不要。“日本の日常”が海外でお金に変わる
歴史的円安で物価高が加速し、国民生活は苦しくなる一方だが、実質賃金は伸び悩む。しかし、円安を武器にすれば、副業でドルなど強い外貨を稼ぐこと…
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新日本プロレス社長・棚橋弘至がテレビ朝日グループの社長ズラリ20人を前に、真っ先に挙手して放った“まさかの質問”とは
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］― 新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」…
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unFinale Tokyo・小島瑠那、8年ぶりグラビアで魅せた“えちえちベイビー”の本音
2026年4月、元AKB48・石田晴香がプレイングプロデューサーを務める「”好き”は何度でも咲き誇る」をコンセプトに掲げる女性アイドルグループ・unFina…
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年収2000万円でも苦戦…婚活で「デキる男」が女性に敬遠される“意外な理由”
―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆うまくいかない男女の組み合わせ…
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値上げでも強い「チョコモナカジャンボ」に対し、「パピコ」は減収…「定番アイス」の明暗が分かれた“意外な理由”
猛暑を背景としてアイスの市場拡大が続いています。しかし、原材料となる乳製品やカカオの高騰にエネルギー・人件費高が加わって数多くの商品が値上げ…
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「グラスを壁に叩きつけ粉々に…」居酒屋で大暴走する高齢男性。被害届を出され「土下座謝罪」するも、あえなく出禁になるまで
近年、コンビニや飲食店などで行われるカスタマーハラスメントが、大きな社会問題である。政府も2025年6月に法改正を行い、2026年10月1日からは企業等…
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老いていくのがすごく嫌な49歳男性。孤独な老後を恐れる相談に、佐藤優が贈る「そのままでいい」という答え
―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロ・佐藤優が、その経験をもとに、読者の悩みに答える！今回…
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3か月で20キロ減！「無料のChatGPTだけ」でダイエットを成功させた芸人を直撃。「相手が人間だったらムリ」な減量メソッドに驚き
「無料のChatGPTだけで、3か月で20キロ痩せた」そんな夢のような話を実現させたのは、お笑い芸人・コーヒールンバの平岡佐智男さんだ。8年前にバター…
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タクシー待ちの長蛇の列に堂々と割り込む“派手な男女”を、小柄な女性が「意外な持ち物」のおかげで撃退するまで
「列の横入り」は怒りを覚える迷惑行為だが、トラブルを恐れて泣き寝入りしてしまう例も少なくない。だが、意図せずして、悪質な割り込みを撃退してし…