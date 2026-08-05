自分が絶ってしまったもう一つの人生を思いながら、限定50食のランチロース定食を食べた／カツセマサヒコ

―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた…