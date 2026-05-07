G1「第80回日本選手権競輪」は6日、平塚競輪場の第11Rで決勝戦が行われ、単騎の古性優作（35＝大阪・100期）が4連勝の完全Vを達成した。G1は9回目、日本選手権は初制覇。優勝賞金1億300万円（副賞含む）と「KEIRINグランプリ2026」（12月30日、いわき平）の出場権を獲得した。連覇を狙った吉田拓矢が2着、関東3番手の真杉匠が3着。両者も4750万円、3240万円を加算し、年末の大舞台に近づいた。

古性は極限まで張り詰めた糸が切れると、レース直後からフラフラとなり目から思いがあふれ出した。「本当に日本一になるため、毎日全てをささげてきた。去年1年間はふがいなくて、選手を続けたくなくなることもあった。良かった。本当にうれしいです」。重責から解放されたように話した。

他の誰にもできない芸当だった。関東勢の猛アタックで赤板からとんでもないハイペース。激流でも冷静に最終1コーナーではサッと内へ。真杉をどかして吉田の後位に入り、直線でペダルにこん身の力を込めて突き抜けた。ゴール後は何度もガッツポーズをし“俺が日本一”だとアピールした。

「力を出し切って負けたら、また練習するしかないと思って発走機についた。ずっと想定外だった。吸い込まれるように内に行った。褒められたレースではない」と19年（松戸）の脇本雄太以来、史上9人目となるダービー完全Vにも内容には不満顔だった。

尊敬してやまない村上義弘氏（73期＝引退）が「もう手の届かないところにいる」と評価する男。これで脇本に次ぐ史上2人目のグランプリスラムへ、残すところ競輪祭だけとなった。

「近畿の層も凄く薄くて、その中で自分が一個人として成長できるか。あとは近畿の層が厚くなって、決勝で近畿別線になるような幸せな悩みができたら一番うれしい」。己だけではなく、地区としてのさらなる成長を願う。競輪に全てをささげてきた最強の男。函館記念は欠場し、つかの間の休息を経てから、また最強を超えていく。

◇古性 優作（こしょう・ゆうさく）1991年（平3）2月22日生まれ、大阪市出身の35歳。清風高卒。11年7月、100期としてプロデビュー。通算成績は1194戦383勝。通算取得賞金は16億4104万円。主な優勝は第64、67回オールスター（21、24年）、KEIRINグランプリ2021、2024、第37、38回全日本選抜競輪（22、23年）、第73、74回高松宮記念杯（22、23年）、第32、33回寛仁親王牌（23、24年）、第80回日本選手権競輪（26年）。1メートル68、77キロ。血液型O。