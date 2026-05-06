優勝争うFC東京が痛恨敗戦…3発快勝の千葉、今季初の完封勝利!! DF長友佑都は9試合ぶり復帰
[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 FC東京 0-3 千葉 味スタ]
J1百年構想リーグEASTは6日に第15節を行い、味の素スタジアムではFC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦。千葉が3-0の快勝で6試合ぶりの白星を獲得した。
4連勝を飾り、首位鹿島との勝ち点2差の2位につけるFC東京は前節川崎F戦(○2-0)から先発3人を入れ替え、FWマルセロ・ヒアン、MF遠藤渓太、MF橋本拳人らを先発起用。また、右ハムストリングを負傷していたDF長友佑都がベンチ入りを果たした。一方、5連敗中で最下位に沈む千葉は前節浦和戦(●0-2)から先発7人を入れ替え、この一戦を迎えた。
試合開始早々の前半5分に試合を動かしたのはアウェーの千葉だった。ハーフウェーライン付近でボールを奪ったMFイサカ・ゼインが一気にPA内まで持ち込むと、ラストパスをFWカルリーニョス・ジュニオが鮮やかな右足ボレーで叩き込み、スコアを1-0とした。
1点のビハインドを背負ったFC東京は39分に好機。左サイドから遠藤が送ったクロスをファーサイドのDF稲村隼翔が左足で合わせたシュートはGKホセ・スアレスに阻まれるも、こぼれ球を稲村自身が押し込む。この日が24歳の稲村のバースデー弾で追い付いたかと思われたが、VARが介入した結果、オフサイドが確認されてノーゴールとなった。
1-0のまま後半突入後もなかなか追い付くことができないFC東京は25分、9試合ぶりの復帰となる長友、同じく負傷から復帰したFW長倉幹樹、そしてMF常盤亨太の3枚を一気に投入し、状況を打開しようと試みる。
しかし、28分にスコアを動かしたのは再び千葉。左サイドからFW呉屋大翔が送ったクロスをニアサイドのFW石川大地がヘディングで合わせる。シュートはクロスバーを叩いたものの、こぼれ球に反応したMF姫野誠が長友よりも先にボールに触れて押し込み、リードを2点差に広げた。姫野にとって今季初ゴールとなった。
さらに34分にはDF日高大が鮮やかな直接FKを叩き込み、千葉が3-0で快勝。今季初の完封勝利を収めている。一方のFC東京は今季初の3失点を喫し、連勝は4でストップした。
J1百年構想リーグEASTは6日に第15節を行い、味の素スタジアムではFC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦。千葉が3-0の快勝で6試合ぶりの白星を獲得した。
4連勝を飾り、首位鹿島との勝ち点2差の2位につけるFC東京は前節川崎F戦(○2-0)から先発3人を入れ替え、FWマルセロ・ヒアン、MF遠藤渓太、MF橋本拳人らを先発起用。また、右ハムストリングを負傷していたDF長友佑都がベンチ入りを果たした。一方、5連敗中で最下位に沈む千葉は前節浦和戦(●0-2)から先発7人を入れ替え、この一戦を迎えた。
1点のビハインドを背負ったFC東京は39分に好機。左サイドから遠藤が送ったクロスをファーサイドのDF稲村隼翔が左足で合わせたシュートはGKホセ・スアレスに阻まれるも、こぼれ球を稲村自身が押し込む。この日が24歳の稲村のバースデー弾で追い付いたかと思われたが、VARが介入した結果、オフサイドが確認されてノーゴールとなった。
1-0のまま後半突入後もなかなか追い付くことができないFC東京は25分、9試合ぶりの復帰となる長友、同じく負傷から復帰したFW長倉幹樹、そしてMF常盤亨太の3枚を一気に投入し、状況を打開しようと試みる。
しかし、28分にスコアを動かしたのは再び千葉。左サイドからFW呉屋大翔が送ったクロスをニアサイドのFW石川大地がヘディングで合わせる。シュートはクロスバーを叩いたものの、こぼれ球に反応したMF姫野誠が長友よりも先にボールに触れて押し込み、リードを2点差に広げた。姫野にとって今季初ゴールとなった。
さらに34分にはDF日高大が鮮やかな直接FKを叩き込み、千葉が3-0で快勝。今季初の完封勝利を収めている。一方のFC東京は今季初の3失点を喫し、連勝は4でストップした。