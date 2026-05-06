フリーアナウンサーの神田愛花（45）が6日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。体調不良のため当面の間休養することを発表した、夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）の近況を伝えた。

同番組で「夫婦円満の秘訣（ひけつ）」の話題になり、神田は「私はね、今おうちでゲームをやってましてね」と告白。「龍が如くっていう。（ゲーム内で）沖縄で釣りをやってるんです」といい、「私は現実的に釣りをやる。でも夫はどうしても魚を追っちゃうんだよね。だから追うんじゃなくて、迎え撃てっていう」と話した。

そして「エサを前に持ってかないと」と解説する神田に「ハライチ」澤部佑は「何を聞いたんでしたっけ？夫婦円満の秘訣ですよね」と困惑。ゲスト出演した放送作家の野々村友紀子氏も「龍が如くの釣りの話」とあきれる中、神田は「夫婦円満になるから。一緒にやるっていう」と説明。澤部は「一緒にやるっていうのがね」と納得していた。

日村は28日に体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。神田は翌29日にインスタグラムを更新し「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とコメント。「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」とエールを送っていた。