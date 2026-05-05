「リッチなチョコやナッツが箱いっぱいに届く」おやつ大好き45歳女性が愛用する株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（45歳）、長女（14歳）、長男、次男（11歳の双子）
居住地：島根県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人700万円、配偶者400万円
現預金：900万円、リスク資産：500万円
▼リスク資産内訳
・日本株：150万円
・投資信託：350万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、ナッツやドライフルーツなどを扱う食品メーカー、正栄食品工業＜8079＞だそう。
優待の内容は「自社製品詰め合わせ。20代の頃に株主優待目的で買って、お菓子がもらえたのが忘れられず、いったんは株価が上がって手放したけれど2年前に再購入」したと言います。
「昔と変わらず箱いっぱいに単価の高いチョコレートやナッツが届くので、いつもとても楽しみにしています。贈答品にもなるマロングラッセなどが来ることもある」のでお得感があるとあります。
一方で、「田舎に住んでいるので、カッパ・クリエイト＜7421＞やコメダホールディングス＜3543＞の優待は、使えるお店がなく無駄にしました。残念です」と失敗談を明かします。
今後購入を考えている優待銘柄は「とにかくおやつが大好きなので、meito＜2207＞のおやつや、寿スピリッツ＜2222＞も狙っています」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：45歳女性
同居家族構成：本人、夫（45歳）、長女（14歳）、長男、次男（11歳の双子）
居住地：島根県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人700万円、配偶者400万円
現預金：900万円、リスク資産：500万円
・日本株：150万円
・投資信託：350万円
「おすすめ優待銘柄は正栄食品工業」投資歴は「約20年」、日本株や投資信託を運用しているという40代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、ナッツやドライフルーツなどを扱う食品メーカー、正栄食品工業＜8079＞だそう。
優待の内容は「自社製品詰め合わせ。20代の頃に株主優待目的で買って、お菓子がもらえたのが忘れられず、いったんは株価が上がって手放したけれど2年前に再購入」したと言います。
「昔と変わらず箱いっぱいに単価の高いチョコレートやナッツが届くので、いつもとても楽しみにしています。贈答品にもなるマロングラッセなどが来ることもある」のでお得感があるとあります。
「優待が使えるお店がなく無駄に」そのほかに今気に入っている優待は、シュッピン＜3179＞で「高級文房具や自転車用品の購入時に5000円割引。私はおしゃれな自転車用ヘルメットを買う際に使いました」と話します。
一方で、「田舎に住んでいるので、カッパ・クリエイト＜7421＞やコメダホールディングス＜3543＞の優待は、使えるお店がなく無駄にしました。残念です」と失敗談を明かします。
今後購入を考えている優待銘柄は「とにかくおやつが大好きなので、meito＜2207＞のおやつや、寿スピリッツ＜2222＞も狙っています」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)