米大リーグ・ヤンキースは４日（日本時間５日）、インスタグラムでニューヨーク・ヤンキースのラジオ中継を担当してきたアナウンサーのジョン・スターリングさんが８７歳で亡くなったことを伝えた。同日のオリオールズ戦に勝利すると、初回に決勝の１４号２ランを放ったジャッジとスターリングさんの２ショットとともに、「ジョンのために勝った」と記した。

ＭＬＢ公式サイトなども反応。「ご逝去を深く悼みます。スターリング氏は、１９８９年から２０２４年までヤンキースのラジオ実況アナウンサーとして、その独特なスタイルと情熱的な実況で、何世代にもわたる選手やファンに愛されました」などとつづった。

スターリング氏はヤンキースの数々の名場面を実況し、松井秀喜が本塁打を放った際には「Ｉｔ’ｓ ａ ｔｈｒｉｌｌａ！ Ｂｙ Ｇｏｄｚｉｌｌａ！」（スリル満点！ゴジラだ！）と実況し、選手からも愛されたアナウンサーだった。

ジャッジも自身のインスタグラムで２ショットでの写真を掲載し、「ジョンが世界中のヤンキースファンに与えてくれたすべてに感謝します。あなたが長年にわたって語った物語は永遠に生き続ける」などとつづった。

ファンからは「９６−０１年の黄金期は彼のラジオなしには語れないなって思う」、「リアタイであなたの声を聴けたことを誇りに思う」などと反応があった。