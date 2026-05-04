大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が5月1日より、プライム会員向けに独占配信されている。

バチェロレッテシリーズといえば、すでに大きな人気を博している「バチェラー・ジャパン」の男女逆転版。独身女性が真実の愛を見つけるため、参加者の男性たちと旅をしていく中で、最後の1人を選ぶリアリティ番組。本シーズンではシリーズ史上最年少・26歳で抜擢されたモデル・インフルエンサーの平松里菜(ひらまつ りな)が4代目バチェロレッテとして旅に参加している。

今回は、シーズン4のMC陣、今田耕司、指原莉乃、山添寛に話を聞いた。

――まず最初に4話まで見ての感想を教えてください

今田「いよいよここから、って感じですね。出演者の参加者の温度がグアッと上がってきているので、里菜さんが誰を選ぶのかっていうのは非常に注目ですね」

山添「いや〜4話まで見終わってからの1週間、長いと思います」

指原「確かに。しかも4話でMCが揉めた部分があったんですよね。その意見について、ぜひ視聴者の方はどっちの意見なのかというのを知りたいなと思っています。本当に早く放送を見てほしい！ ご意見があれば教えていただきたいです」

――バチェロレッテ・平松さんの印象もお伺いしたいです

今田「里菜さんは、見た目はもちろん、雰囲気込みで、バチェロレッテって感じやなと思います。"こんな人がパートナーやったらな"って思わせる人です」

指原「シンプルに、めっちゃかわいいですよね。それはビジュアルもですけど、中身も。素直で、かつ海外経験が多いのもあって、いろいろな経験をしてきたんだろうなというお人柄がすごい伝わるような真っ直ぐで素敵な方だなと思います」

山添「あと良いところを拾ってくれようとされてるなっていうのが印象的でした。"ここやったら周りの男に負けてへんかも"みたいなポイントを出しやすくしてくださっているような印象ですね」

――今回の参加男性に限らず｢里菜さんって、こういう人とお似合いそうだよね｣というような方というのは、どんな方でしょう？

今田「これがね、ツーショットになると『この人じゃないかな』って誰にでも思っちゃうくらい、ビタッとはまるんですよ。それがすごく不思議な魅力で。無理に合わせに行っているわけでもないのに、なんでこうピタッとはまるんやろと、自然と"この人といる時間を楽しもう"ってしている感じがすごく素敵だなって思いました」

山添「なんか私に合わせてくれる人、っていう考え方が一切なさそうですよね」

――みなさんがもしも参加者だったら、最初のカクテルパーティーの段階で、どういう質問をしますか？

今田「えーどういう質問をするやろねー。たくさんおる中で......」

山添「今までお付き合いした人はどんな印象の方でしたか？」

指原「うわぁ、急になんかすごい良いとこつく！」

山添「初回、(カクテルパーティーを)加速させたいです。それをマイナスに言う人なのか、プラスで言う人なのかを知ることで、人間性がわかるなって」

今田「あー、なるほどね。僕、別れた原因とか聞いちゃうかも。今が1人なんだったら、なんで、前の人とはダメになったのかを」

指原「そういうのって今までのシリーズでは、結構大事にしてきたからこそ、まさかのエピソード1で『バツイチでさ〜』って切り込んだことを話してくる人とかも出てきそうですね」

今田「あー、後々出てくるはずやったことが」

山添「ドラマチックじゃなくなってくるんだ」

指原「私はここに来るまでの飛行機、何してたかを聞きたいです」

今田「なんで？」

指原「なんか人が出る気がしてて。1回も起きなかったんだよっていう人とか、音とか気にして眠れなかった人なのかで、性格が分かりそうですし、映画を見ていたなら何の映画をチョイスするかで見えることがありそうだなって」

今田「考えたこともなかったな」

山添「なるほどなー」

指原「ちなみに私は"1回も起きなかったんだよ"って言われたらもう落としちゃう。こいつ何にも考えてない、って(笑)」

今田「俺逆や！女子で1回も起きなかったって言ったら"よう寝る子なんやな"ってめっちゃプラスに捉えちゃいそう」

山添「なんか背伸びしないで良さそうな質問やし、めちゃくちゃいいですね」

――では、逆に参加者、選ばれる側として参加するんだったら、どういう風にアピールしますか？

今田「とにかく"この人と話してたらおもしろいな、楽しいな"って思わせる以外の武器がもうないですね。気の利いたこととかはできる自信がないので、家に帰った後で"今日も楽しかった"って思ってもらえるのが唯一の突破口でしかないかなと思います。お土産とか一芸とかはちょっと難しい......」

山添「僕は手紙です！手紙はね、やっぱりマイナスにならないんですよ。失敗することはないかな、と」

指原「うーん......初対面での手紙は響かない気がする。だって、知らない人ですよ？」

今田「"この人どう思ってんねやろ"って思ったタイミングでの手紙の方が響き方はいいんちゃう？」

山添「たしかに、ちょっと残ってからの手紙の方がいいですね。......じゃあ、タップダンスで！」

指原「それはもうナレーション処理されちゃいますよ」

今田「あ、この人タップやってんなーって早送りでね」

山添「スタジオでも、そんなに触れてもらえへん......」

指原「プロの方ならいいんですけどね。スタジオトークの時に3列目にいて、"タップの！"ってツッコまれるのが唯一な気がします｣

今田「たしかに、そこまで見えるね」

――指原さんはいかがでしょうか？

指原「私は、自立アピールのために通帳をチラ見せします」

今田「いや、違うねん、違うねん」

山添「超えられるの嫌やと思うねん」

指原「越えられない！越えられない！」

山添「いやいや、権利物が多いもの！」

今田「でも今後出てきたら、どうする？ たしかにインパクトは強いよ？"今、自分はこれだけ頑張ってます"って」

指原「あなたのことを頼りません！(笑)」

山添「最後のエピソードまで残って、振られて帰って次のバチェロレッテで出てくる人になりそう」

今田「すごいな、もう弱々しい参加者ばっかり集まってきそう......」

指原「楽しみにしててください(笑)」

――今の2問を踏まえて、選ぶ側、選ばれる側、どっちで参加するのが向いてそうでしょう？

今田「もう完全に選ばれる側です」

指原「おお」

今田「やっぱ数ある中の1人が1番向いてます」

山添「勝ち抜けますか？ 俺はもう最初にローズをもらえへんぐらい自信ないんですよ」

今田「いや〜でも、選ぶ方が無理やもん。1回そういうのをバラエティでやったことあるんだけど、俺もう本当にほんまきつい。来てくれたのに申し訳ないって思っちゃって」

指原「なるほど！ 最後に1人に絞れなくて大炎上するかもしれない」

山添「この期間じゃ選べませんでしたってね」

指原「ご家族のね、お顔を見た後とかだと、なおさらね」

山添「めっちゃ軽はずみに想像してました、僕バチェラーがいいなあと」

今田「それでええのよ」

山添「ローズの色たくさん増やして、レインボーが一番熱いとかパチンコの柄にして......」

今田「全然違う企画になりそうやな」

指原「私もバチェロレッテがいいなって思ってたんですけど、私、最後の選択、間違えちゃうタイプなんですよ。どっちも素敵で選べなくて、スタジオまでに別れちゃって大炎上みたいなのはあるかもしれない。なので、だったら参加者として参加がいいかなって」

今田「いや〜つくづく視聴者が一番楽しい番組やな」

文・撮影＝於ありさ

配信情報

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4

2026年5月1日(金)20:00より独占配信中



全9話、下記の日程より配信開始

5月1日(金)20:00 第1話−第4話

5月8日(金)20:00 第5話−第7話

5月15日(金)20:00 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」 配信開始

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