HOMINIS
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ナムグン・ミンの"動"と2PM ジュノの"静"が奇跡の融合 火花を散らす痛快コメディ「キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜」
「キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜」 変幻自在の演技力で視聴者を魅了する実力派俳優ナムグン・ミンと、アジアを席巻するボーイズグループ…
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松村北斗(SixTONES)"実写版の重責"を跳ね除け、見事な演技で応えてみせた初の単独主演映画「秒速5センチメートル」
「秒速5センチメートル」 アイドルグループ・SixTONESのメンバーとして2020年にメジャーデビューして以降、俳優としても着実にキャリアを築いて…
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若き日のカン・ドンウォンの儚さと輝き "少女漫画"から飛び出したかのよう"と評された「オオカミの誘惑」
「オオカミの誘惑」 ディズニープラスの配信ドラマ「北極星」(2025年)で約20年ぶりのドラマ出演を果たし、是枝裕和監督作「ベイビー・ブローカー…
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小泉孝太郎、40代半ば過ぎで得た渋みと軽さの絶妙なバランス「精神分析医 氷室想介の事件簿３」で見せる進化
「精神分析医 氷室想介の事件簿３ -カリスマ塾長の闇...職員転落死の過去と連続殺人の謎-」 政治家一家の長男として生まれながら俳優業へと進み…
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宮田俊哉(Kis-My-Ft2)が2頭のジャガーの物語を情感豊かに語る！『ヤング・ジャガー：ジャングル王への道』『ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神』で見せるナレーションの妙
アイドル屈指のアニメ好きとして知られ、2020年公開の映画「劇場版BEM 〜BECOME HUMAN〜」で声優デビューして以来、着実にその活動の幅を広げてきた宮…
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原因は自分にある。7人が撮影裏で見せた"素顔"とは？「宇宙人の幸福（ハピネス）論」THE MAKING
「宇宙人の幸福（ハピネス）論」 ジャパンカルチャーを牽引する、新解釈アイドルグループ「原因は自分にある。」(略称：ゲンジブ)。音楽とダンス…
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美空ひばりの圧巻の歌唱がよみがえる 約5万人を動員した貴重な「情熱のブラジル公演」
「美空ひばり 情熱のブラジル公演」 戦後の日本を代表する歌手として数々の記録を樹立し、現在も楽曲が歌い継がれている美空ひばり。1989年に発…
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私立恵比寿中学「今の8人は最強」アリーナツアー、東京ドームへ...ファミリーと目指す未来
結成17周年を迎えた私立恵比寿中学。8月8日(土)、9日(日)には、今年で12回目となる夏の恒例イベント「FAMIEN(ファミえん)」を開催する。DAY1「EMO中!…
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ソン・ジュンギの切ない視線、狂おしい表情に圧倒される――愛とゆるしの人間ドラマ「優しい男」
「優しい男」 ドラマ「太陽の末裔 Love Under The Sun」(2016)、「ヴィンチェンツォ」(2021)、「財閥家の末息子〜Reborn Rich〜」(2022)など話題…
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寺島進が民放連ドラ初主演シリーズ「駐在刑事 Season3」で見せた円熟の演技
「駐在刑事 Season3」 寺島進は、北野武監督作品への出演で注目を集め、その後も独自の存在感を武器に実力派俳優として確かなキャリアを築いてき…
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レイ・ジャーインが絶望的な"死の任務"に挑む...共感必至のドラマ「長安のライチ」
「長安のライチ」 中国の人気作家・馬伯庸(マー・ボーヨン)の同名小説を原作とし、映画版とドラマ版が発表されている「長安のライチ」は、賀貴妃…
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私立恵比寿中学、結成17周年の現在地 新メンバーカラーとFAMIEN2026の見どころを語る
結成17周年を迎えた私立恵比寿中学。8月8日(土)、9日(日)には、今年で12回目となる夏の恒例イベント「FAMIEN(ファミえん)」を開催する。DAY1「EMO中!…
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「涙の女王」キム・スヒョン "ブレイク前"の初々しい輝きに引き込まれる...2PM テギョンら豪華共演の青春名作「ドリームハイ」
「ドリームハイ」 「涙の女王」(2024年)で世界的な人気をさらに確かなものにしたキム・スヒョン。2026年7月には、海外ファッションブランドの広…
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Stray Kids・リノ(Lee Know)とフィリックス(Felix)料理好きな2人の素顔がのぞく「冷蔵庫をよろしく since 2014」
「冷蔵庫をよろしく since 2014」 世界各地で大規模ツアーを成功させ、グローバルな人気を誇るStray Kids。8月7日(金)にニューミニアルバム『THI…
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福原遥と出口夏希が演じた儚くも美しいそれぞれの恋...生きることの尊さを教えてくれた映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
福原遥が彰(水上恒司)に恋心を抱く百合を熱演 もしも、愛する人の命に明確なタイムリミットがあったなら。あなたはどうするだろうか。映画「あの…
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イ・ミンギ主演のメディカルサスペンス「FACE ME」天才美容外科医×熱血刑事の対照的なバディの化学反応
「FACE ME」 「この恋は初めてだから」「Oh！ご主人様〜恋ができない僕とカノジョの同居生活」「クラッシュ 交通犯罪捜査チーム」など、多彩な役…
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月組・礼華はる 王としての"矜持"と人間としての"葛藤"を体現した主演作「雨にじむ渤海(26年月組・バウ)」
「雨にじむ渤海(26年月組・バウ)」 月組スターとして着実に存在感を高めてきた礼華はる。2026年1〜2月に宝塚バウホールで上演され、彼女にとって…
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名作ドラマ「すいか」で魅せる小林聡美の"普通の女性"が大人に刺さる...映画「かもめ食堂」にも通じる静かな芝居
「すいか」 映画「転校生」で高い評価を受け、近年もドラマ「団地のふたり」や舞台「岸辺のアルバム」に出演するなど、飄々とした佇まいと確かな…
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千葉ロッテマリーンズ・藤原恭大、プロ初サヨナラ打の歓喜を回顧「ポランコに持ち上げられて...」怪我から復帰後に見据えるさらなる飛躍
月間を通じて最もインパクトのあるサヨナラ打などを放った選手に贈られる「スカパー！サヨナラ賞」。2026年3、4月度のパ・リーグでは、千葉ロッテマリ…
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ワン・イーボーの圧倒的な身体能力に痺れる！映画「熱烈」で魅せるホアン・ボーとの世代を超えた熱い絆
「熱烈」 ドラマ「陳情令」(2019年)でアジア圏の注目を集めたワン・イーボー(王一博)。映画「無名」(2023年)ではトニー・レオン(梁朝偉)らと共演…