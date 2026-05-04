＜エンジョイ・シニアライフ＞老後の趣味、なにがやりたい？長い人生だからこそ今から考えておきたい
まだ見ぬ未来、将来自分はどうなっているのだろう。そのようなことを考えたとき、少しでも楽しく暮らせるようにとなにかはじめたいと思いませんか？ 今回はそのような未来予想図についての質問が届きました。
『みんなはおばあさんになったら、どんな趣味をもちたい？』
趣味があるというのは楽しいもの。しかし趣味をもつというのは、意外に難しいと考える人もいるようです。そのうえ、“老後”ともなればできることも少なくなるのかもしれない。それでもなにか趣味があれば、長い人生にハリが生まれそうですよね。
『近所のカルチャーセンターでやっているステンドグラス作りをやってみたい。ちまちまなにかを作ることが好きだから。今は時間がない』
『洋裁が好きだけど、忙しくてなかなかできない。老後はゆっくりやりたいなぁ』
家事や子育て、仕事に介護……。ママたちは毎日何かしらに追われていて時間が足りないご様子。そうなると時間がたっぷりありそうな老後に、時間をかけて取り組む趣味をやってみたいのだそう。そのひとつが“ものづくり”。何日もかけて完成させる大作に取り組むもよし、すぐに完成するものをいろいろ作るもよし。今の自分には想像できないぜいたくな時間の使い方ができそうです。形に残るなにかを作るのは楽しいですし、思い出にもなりますものね。
本好きママは環境づくりも楽しい
『読書が好きだから本を読みまくる！』
『本が大好きだから、老後は毎日図書館に行きたい。今は週1がやっとだわ』
こちらも日々のあれこれに追われて時間が取れないママたちだからこその声。読書ってかなりの時間や労力を費やしますよね。本が好きなママなら、なにを読むか選ぶところからすでに楽しみがはじまるでしょうし、新たな本との出あいには胸がときめきそう。そしてなにかに追われることなく、ゆったりとページをめくり、物語を追う時間はきっと至福のひとときでしょうね。
『長時間読書をしていても疲れない椅子がほしいな』
どうせなら本気で読書に向き合える環境もほしいですよね。こちらのママの声には思わず「わかる」と頷いてしまいそう。高価でなくてもいいので、じっくりと読書という趣味を楽しめる環境作りはしておくといいかもしれません。
楽しく体を動かしたい
『フィットネスクラブに通って、そこでできた仲間とランチしたりお茶したりしたい。独身時代に通っていたころ、マダムたちがみんな楽しそうにしていたんだよね。そこでマダム友だちが多くできて、スゴく可愛がってもらえて楽しかった。だから私もそんな老後をおくりたい』
老化による体の不具合・不調、できたことができなくなる。これはどうしようもないこと。しかし、少しでも体を動かすことで気持ちがポジティブになれる。そういった点では、シニア層向けのフィットネスジムは理想的かもしれませんね。一緒に汗を流し頑張った仲間ができれば、ジムへ通う楽しみも増えそうですし。近所のジムでしょうから、ジムの外でのお付き合いもできそう。年齢を重ねていくと、どうしても人との出会いが減少しがちですから、体作りがてら新たなコミュニティに身をおいても楽しそうです。
旅がしたい
『旦那と一緒に旅行へ行ったり、たくさんお出かけしたりしたい』
『おばあ仲間で集まって、みんなでワイワイ旅行に行きたい』
まとまった時間ができる老後といえば、旅行もよさそうですね。旦那さんと夫婦水入らずでいろいろなところに出かける老後もなかなかステキそう。若い子たちに負けないぐらい元気なおばさま軍団が、観光地で楽しそうにしている姿を見かけると、自分も老後はあのように楽しみたいなあなんて思う気持ちもわかります。同じ景色や場所でも、若いころに訪れるのと、年齢を重ねてから訪れるのとでは見え方も感じ方も異なりそうですし、コレは新たな楽しみになるかも？
インドア・アウトドアなんでもこい！
『野菜や果物を育てたり、ゲームや社交ダンスを習ったりしたい』
『パッチワークと社交ダンス』
じっくり腰を据えて楽しむ趣味もしたいし、アクティブに活動する趣味も楽しみたい。いいんですよ、希望・理想に制約も制限もありませんから。夢を思い描くことで、実現への一歩が踏み出せるケースもありますしね。やってみたいと思ったことは、どんどん口に出していきましょう！ なにげに“社交ダンス”という声が目立っていたのは興味深いポイントかも……？
おばあちゃんだって楽しみたい！
『ゲームやりたいな。今子育て中でまったくできないから。ネトゲとか、おばあさんでも仲間に入れてもらえるかな？』
『ライブ映像にときどき白髪の人が写っていて「あら、ステキ」ってなるから、そんな人になりたい』
世の中にあふれる楽しいことは、どこか若い人向けのように思うかもしれません。しかしそれは大間違い。自分が楽しめれば、やりたいと思えば即行動。「年齢」なんてただの“数字”です。むしろ、先陣を切ってやっちゃってください。そうすれば後から「自分もやってみたい」と思う人が増えるかもしれませんよね。体力や体調で難しいこともたくさんあるとは思いますが、できる方法はないか調べておいてもいいかも。
エンジョイ、シニアライフ！
老後の趣味、なにがしたいかという問いかけ。今回ご紹介した意外にも、さまざまな趣味が寄せられました。できる・できないではなく、やる・やらない、そしてやりたいかどうか。このあたりがポイントになりそうですね。今の趣味を継続できるだろうか、新たな出会いが待っているのだろうか、想像するだけでも楽しそうです。さあ、老後に向けて楽しめそうな趣味探しをしてみましょう。レッツ、エンジョイ“シニアライフ”！