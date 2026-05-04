【「特製スマホステッカー」ピールオフ広告】 5月4日より展開 東京：東京メトロ新宿駅 メトロプロムナード 大阪：大阪メトロなんば駅 なんばパノラマビューセット

秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」および「ヤンチャンWeb」の累計会員数が、それぞれ100万人、あわせて200万人を突破した。

これを記念し、5月4日より、東京・新宿駅と大阪・なんば駅にて、秋田書店のマンガの名シーンを使用した「特製スマホステッカー」がもらえるピールオフ広告が展開される。また、同日より全国の対象書店においても、ステッカー配布キャンペーンが同時開催される。

【キャンペーンコンセプト】

「毎日いろいろあるけど、チャンクロヤンチャンあればいい。」

仕事で失敗した日、自信を失いそうな日、ふと一息つきたい時。日々の生活の中で、秋田書店のマンガを読むことで心が満たされる瞬間をお届けしたい。そんな想いを、全100種のステッカーに込めました。

1. 新宿・なんばに巨大広告が出現!「特製スマホステッカー」ピールオフ広告

駅構内の巨大広告に貼り出された「特製スマホステッカー」を、その場で剥がして持ち帰ることができる。

ステッカーのこだわり

両サイトで公開中の名作マンガから厳選した名シーンを使用。通常版98種+シークレット2種の計100種におよぶ圧倒的なバリエーションが用意される。

マンガとの出会いを体験

裏面のQRコードを読み込むと各作品の掲載サイトへ遷移。手に入れたステッカーの物語をその場ですぐに楽しめる。

掲出期間：5月4日（月）～5月10日（日）

【掲出場所】

東京：東京メトロ新宿駅 メトロプロムナード

大阪：大阪メトロなんば駅 なんばパノラマビューセット

※ステッカーは無くなり次第終了となりますが、広告自体は5月10日までご覧いただけます。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

2. 書店配布キャンペーンも同時開催!

5月4日より、対象書店にて秋田書店の刊行物（雑誌・コミックス等）を1冊購入につき、特製スマホステッカーが1枚もらえる。

実施期間：5月4日（月）※なくなり次第終了

対象：全国の特定の書店

※配布方法は各書店様ごとに異なる場合がございます。

□開催書店一覧