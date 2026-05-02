「このタイプ待ってた！」ボトルを賢く持ち歩ける便利な100均ホルダー
商品情報
商品名：ドリンクボトル用ストラップホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦208×横20×奥行7mm
対応サイズ：直径約56〜68mm、容量600mlまで
販売ショップ：セリア
JANコード：4978446063988
ボトルを楽に持ち運べる！セリアの『ドリンクボトル用ストラップホルダー』
こまめな水分補給が欠かせないこれからの季節。ストラップはボトルの持ち運びに便利な反面、ペットボトル専用やマイボトル専用など、そのアイテムに特化した商品が多く、兼用できないことに不便さを感じていました。
そんな中、セリアで気になる商品を発見！季節もの売り場で見つけた『ドリンクボトル用ストラップホルダー』をご紹介します。
こちらはペットボトルでもマイボトルでも、両方に使えるタイプのストラップホルダー。直径約56〜68mm、容量600mlまでのものなら、ボトルのタイプを選ばず使える便利なグッズです。
フックを穴に通して引っ掛けるだけで、簡単に装着することが可能。出先でもサッと準備できます。
装着しても目立ちすぎないシンプルなデザイン。ボトルのデザインを邪魔せず、機能性をプラスできるのが魅力です。
今回は600mlのペットボトルで試してみましたが、装着したところギリギリな感じでした。対応サイズ範囲内ではあるものの、ボトルが太いため、食い込んで見えます。その分、ホールド力が高く感じられるかもしれません。
両サイドにフック穴が2箇所あり、手持ちのストラップを取り付けるだけで簡単にショルダーボトルにできます！
シリコーンゴム製で伸縮性があり、ボトルの形状にピタッと密着。滑りにくい素材なのでグリップ力が高く、肩掛けにして動いてもボトルが抜け落ちにくい安心感があります。
ホルダー自体がシンプルなので、お気に入りのストラップを組み合わせて、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。
お気に入りのチャームを付けられるフック付き♡
さらに、お気に入りのチャームを付けられる小さなフックも付いています。
目立つチャームを取り付ければ、アウトドアやバーベキュー、ピクニックなどで、取り間違えを防止する目印にもなりますよ。
今回は、セリアの『ドリンクボトル用ストラップホルダー』をご紹介しました。
出先でかさばる飲み物を気軽に持ち歩ける優秀アイテム。コンパクトなので、常にバッグに忍ばせておくといつでも使えて便利です！
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。