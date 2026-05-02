「このタイプ待ってた！」ボトルを賢く持ち歩ける便利な100均ホルダー

持ち運びに便利なボトル用ストラップは、特定のアイテム専用の商品が多く、ペットボトルとマイボトルは兼用できないことに不便さを感じていました。そんな中、セリアでついにボトルのタイプを選ばず使えるホルダーを発見！好きなストラップと組み合わせることで、賢くおしゃれにボトルを持ち運べます。さらに嬉しい機能も！

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商品情報

商品名：ドリンクボトル用ストラップホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦208×横20×奥行7mm

対応サイズ：直径約56〜68mm、容量600mlまで

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446063988

ボトルを楽に持ち運べる！セリアの『ドリンクボトル用ストラップホルダー』

こまめな水分補給が欠かせないこれからの季節。ストラップはボトルの持ち運びに便利な反面、ペットボトル専用やマイボトル専用など、そのアイテムに特化した商品が多く、兼用できないことに不便さを感じていました。

そんな中、セリアで気になる商品を発見！季節もの売り場で見つけた『ドリンクボトル用ストラップホルダー』をご紹介します。

こちらはペットボトルでもマイボトルでも、両方に使えるタイプのストラップホルダー。直径約56〜68mm、容量600mlまでのものなら、ボトルのタイプを選ばず使える便利なグッズです。

フックを穴に通して引っ掛けるだけで、簡単に装着することが可能。出先でもサッと準備できます。

装着しても目立ちすぎないシンプルなデザイン。ボトルのデザインを邪魔せず、機能性をプラスできるのが魅力です。

今回は600mlのペットボトルで試してみましたが、装着したところギリギリな感じでした。対応サイズ範囲内ではあるものの、ボトルが太いため、食い込んで見えます。その分、ホールド力が高く感じられるかもしれません。

両サイドにフック穴が2箇所あり、手持ちのストラップを取り付けるだけで簡単にショルダーボトルにできます！

シリコーンゴム製で伸縮性があり、ボトルの形状にピタッと密着。滑りにくい素材なのでグリップ力が高く、肩掛けにして動いてもボトルが抜け落ちにくい安心感があります。

ホルダー自体がシンプルなので、お気に入りのストラップを組み合わせて、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。

お気に入りのチャームを付けられるフック付き♡

さらに、お気に入りのチャームを付けられる小さなフックも付いています。

目立つチャームを取り付ければ、アウトドアやバーベキュー、ピクニックなどで、取り間違えを防止する目印にもなりますよ。

今回は、セリアの『ドリンクボトル用ストラップホルダー』をご紹介しました。

出先でかさばる飲み物を気軽に持ち歩ける優秀アイテム。コンパクトなので、常にバッグに忍ばせておくといつでも使えて便利です！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。