＜今から準備＞大学入学ってとにかくお金がかかる！200万円かかるらしいけれどみんなも同じ？
子どもの教育費のなかで最も大きな山は、大学入学のタイミングではないでしょうか。入学金や授業料だけでなく、実家から離れれば一人暮らし用の家具家電や仕送りなど、とにかくお金がかかるものですよね。先日もママスタコミュニティには「大学入学までめっちゃお金かかるね」というタイトルで、こんな悲痛の声が寄せられていました。
『受験料や入学金、前期授業料やパソコンまではざっと計算して覚悟していたけど、プラスで入学式のスーツや、卒業旅行費、車免許の教習所などなど、この数か月で恐ろしい額のお金が飛んで行ったよ。うちは自宅通学だけど、さらにひとり暮らしでとなったら本当に怖い。あと理系も授業料が高いしね。経験者ママに「入学までに100万円はかかるよ」と言われていたけど、すでに150万円かかっている。あと他に何を請求されるんだろうか。大学入学するお子さまがいる皆さん、いくらかかっていますか？』
大学入学で最低でも200万円はかかる！？
『上記以外だと教科書代、参考書代、交通費の定期代、私服、バッグ、靴、パソコンケース、必要ならスマホの買い替え。ひとり暮らしならプラスでかかると思う。20歳になったら国民年金の保険料もかかるから、学生猶予にするのか、親が支払うのかも考えておいたほうがいいよ』
『私大の理系。自宅通学だから定期券だけでいいけど、受験料、入学金、1年次の学費と諸々費で180万円ちょい。ノートパソコン、大学指定にして4年間の保険も入って20万円払ったよー』
『すでに300万円超えている』
投稿者さんと同じように大学入学のタイミングで、100万円以上の出費があったというママたちがいました。入学前でも受験料や遠方なら交通費にホテル代、入学準備のために入学金や授業料、パソコン代、ひとり暮らしを始めるなら引っ越し代に家具家電、諸々の保険料、さらには入学式用のスーツやバッグ、靴などを合わせると、トータルで300万円近く払ったというママもいました。「私立なのか自宅外通学なのかにもよるけど、だいたい最低でも200万円はかかると思う」というコメントもあり、大学入学を控えているママにとっては頭が痛くなる金額ではないでしょうか。学部によっては教科書や参考書代がかなりかかるという意見もあり、学びたい分野によっても変動するのかもしれませんね。また大学入学でホッとしたのもつかの間、すぐに成人式や就活などのイベントも目白押しとなるため、さらにもうひと山あるという意見もありました。
すべて親がお金を出す必要はないのでは？
『卒業旅行費、車免許の教習所。ここはずいぶんと人によるでしょ。入学までに必ずかかるものでもないし。「請求される」という言い方がなんかね。スーツも体型が変わるかもだから買い直しを想定して、入学式用に安い1万円ちょっとのやつを買ったよ』
『自宅通学なら早めにバイトをさせたらどう？ サークル費用まで出してあげようとしているのはどうかと思う』
一方で投稿者さんが挙げていた出費のなかには、ママたちからは「そんなものまで親が払ってあげるの？」「大学入学時点では不要では？」と思うものもあるようです。車の免許を取るための教習所代は、たとえば入学後しばらくしてからでもいいですよね。余裕がないのであれば、わざわざ一番お金がかかると思われるタイミングで用意しなくてもいいでしょう。また卒業旅行費やサークル費などは、子ども自身がアルバイトをするなどして貯めたお金を、やりくりさせるのも選択肢の一つではないでしょうか。もちろん勉強に集中してほしい思いはあるでしょうが、これらは教科書代やパソコン代などに比べたら、絶対に必要なお金ではないですよね。
さらには投稿者さんがこうした出費を「請求される」と表現していることに疑問を抱いていたママも。子どもの将来や勉強のために親が気持ちよく出してあげるのではなく、嫌々出すのであれば、そこは子どもと折り合いをつけながら自分で用意させる道も検討していいのではないでしょうか。
むしろ、このときのためにお金を貯めてきたよ！
『結局のところ、一次的にドバッと出ていくか、恒常的にちょこちょこ出ていくかの違いでしかないのかも。学費に関してはもう考えない！』
『教科書は自分は理系で、30年前でも一冊5,000円以上するものばかりで高額だったけど、英文のわが子は年間3万円もかからず拍子抜けした』
『大学進学のためにお金を貯めてきたみたいなものよね』
逆に「思っていたよりもお金がかからなかった」というコメントもありました。高校のときに購入したパソコンやタブレットで事足りたり、教科書代も数万円で済んだりと、大学や学部によっては少ない出費で済むこともあるようです。ただこの「思っていたよりもお金がかからなかった」という拍子抜けな感覚も、それまでしっかりお金を貯めてきて、わが子のためにしっかりお金を出そうという意気込みがあったからでしょう。
また大学入学時点ではあまりお金がかからなくても、その後研究費やゼミ代などで大きな出費があったり、留学すればその費用がかかったりといったこともあるようです。「一時的に出ていくか、ちょこちょこ出ていくかの違いであるだけ」「やっぱり大学ってお金がかかるよね」と総括しているママもいました。今回の投稿では大学入学の際のリアルな出費が詳しく語られました。ただ「このために今までお金を貯めてきたから、やっとか〜って嬉しくなったよ」というママもいて、これまで貯蓄を頑張ってきた努力が報われる瞬間でもあるのかもしれません。投稿者さんは「請求」と表現して嘆いていましたが、わが子のやりたいことや勉強のためにお金を使うことができるのは、ある意味では幸せなことかも。そう思って何とか今の出費を乗り越えてほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩