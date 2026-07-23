子どもの教育
『子どもの教育』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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世帯年収520万円の30代夫婦、娘の教育費を投資で増やすか現金で守るか対立
夫が新NISAでの運用を提案したところ、妻は「やらせない」と強く拒否したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月5日
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芸能界で相次ぐ移住報告 背景に子の教育をきっかけとした「教育移住」
子供の教育を理由とした「教育移住」が芸能人の間で広がりをみせている
スポニチアネックス
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義父から毎月5万円の教育費援助を受けた場合、贈与税はかかるのか
国税庁によると扶養義務者からの教育費は通常必要な範囲で原則非課税となる
ファイナンシャルフィールド
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中学校の5校に1校が水泳授業を実施せず 子どもたちの泳力が急激に低下
デイリー新潮
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「わいせつ保育士」情報まとめられたデータベース 約6000施設で活用されず
FNNプライムオンライン
2026年8月3日
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進学率は過去最高でも大学経営なぜ赤字？学生の奨学金にも関係があった
奨学金は貸与型が大半で近年は利率も上昇し返済負担が重くなっている
livedoor ECHOES
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急速に浸透した「ほめて育てる教育」学校現場でも失われた「叱る機会」
デイリー新潮
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世帯年収1400万円の40代男性が語る、お金のかけどころとは
車は軽自動車、スーパーで半額の肉を買うなど庶民的な生活を送っているという
キャリコネニュース
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月27日
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夏期講習が無意味になるケースも？元教師が語る「カモにされる」子の特徴
普段から宿題すらやらない子、家で勉強しない子は家庭での基礎固めが先決と指摘
livedoor ECHOES
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小学生とは思えないやり取りも 息子の学年LINEグループで見た内容に驚き
25人規模のグループで「死ね」「殺すぞ」などの暴言や、家族の寝顔投稿もあったという
女子SPA！