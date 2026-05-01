12星座別！2026年5月1日〜5月31日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
人間関係に大きな変化が？友人からはすぐに実践できるお金情報を聞ける？2026年5月は、金星が双子座を運行し、冥王星、土星ととてもよい角度関係になります。4月に続いて人間関係に大胆な刷新があるでしょう。
刺激的な人物との出会い、ビックリするようなビッグ情報を与えてくれる人の登場などが暗示されているのです。このチャンスを逃さないで。それには人付き合いに貪欲になることがとても大事。
ここでは2026年5月の天秤座〜魚座の金運についてお伝えします。
天秤座5月の天秤座の運気は低迷気味。けれど持ち前のバランス感覚を発揮すればみごとに乗り切ることができるでしょう。人の言葉はしっかり聞きつつ、言いなりにならないことが大事。全体の流れを見ながらスケジュールを検討し直し、頼るべき人を見定めるようにしてください。
金銭面も調整力を生かしましょう。使えるお金と蓄えるお金の区別をつけたり、買いたいものは料金交渉をしたり、他のショップなどを検討したり。積極的に取り組むと○。
ラッキーアイテム：薬用せっけん
蠍座5月の蠍座の運気は吉凶半々。ラッキーなのは人付き合いの輪が広がり、目新しい情報を得られること。その一方で幸運を妬まれ、意地悪されたり陰口を言われたりすることもありそうです。目立たないようにしているのが凶運を遠ざけるコツ。
金銭面は貯め上手になれる暗示があります。お金が入ったらまずは貯蓄分をよけ、絶対に手を付けない覚悟を持ちましょう。あるいは天引き貯金も○。心構えひとつで金運を安定化させられるはずです。
ラッキーアイテム：植物図鑑
射手座5月の射手座はまずまずの運気をキープできそう。誠実に、きっちりと生きていけば運気は徐々にアップしていきます。最後の詰めまでやり切る粘り強さを持つことはとても大事。また中途半端なまま放り出しておいたことを仕上げる絶好のチャンス期です。ちょっと大変でも思い切って乗り出すといい結果に。
金銭面は出ていくものが多くなりそう。ぼーっとしていると赤字になりかねません。レジャー費はできるだけ削る方針でいきたいもの。
ラッキーアイテム：携帯用歯磨きセット
山羊座5月の山羊座は絶好調運！ 自分を上手にアピールでき、大活躍できることが暗示されています。自身の強みをもう一度チェックし直してみましょう。PRポイントが見つかるはず。それを堂々と主張すれば運気はますます弾みをつけることに。
金運も上々。ゆとりある経済生活へと道が開けていく時期です。お金の使い方や貯め方を見直してください。1円単位まで見落とさないようにしてお金の流れをしっかり把握することが功を奏するはず。
ラッキーアイテム：晴雨兼用傘
水瓶座5月の水瓶座は波乱含み。つい感情的になり、周囲とモメる寸前までいってしまうかもしれません。相手によっては正面衝突の可能性も。深呼吸で心を落ち着かせて。これを習慣づければ運気も安定してくるはずです。
金銭面は贅沢志向に注意を。収入に見合った使い方を心掛けることが大事です。ローンを組んだり借金をしたりするのは、後悔する結果に。またクレジットカード利用は控えめに。明細書が届いてビックリ、なんてことになりかねません。
ラッキーアイテム：木製のフォトフレーム
魚座5月の魚座の運気は順調。とりわけコミュニケーション能力がアップし、どんな人ともスムーズにお付き合いできるでしょう。5月上旬から中旬に交流した人はあなたにとって宝のような存在。自分にプラスになる情報を引き出す工夫をすると○。
半面、金銭管理が負担になりそうな気配が。特に否応なしに人付き合いにお金が出ていきそうな点には気を付けてください。ドンブリ勘定だと収拾がつかなくなるかも。家計簿アプリを上手に活用したいもの。
ラッキーアイテム：トランプ
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)