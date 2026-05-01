

海辺のお菓しや アイリス「お抹茶プレート（5月限定）」と「苺のスムージー（1日10食限定）」 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。いよいよゴールデンウィークでおでかけするという方も多いと思います。そこで今回はちょっとドライブしながらいただける、岡山県瀬戸内市の西脇海岸にあるカフェと古着のお店が一緒になったスポットを紹介します。

オープン1周年を迎えた「海辺のお菓しやアイリス」は地元産のフルーツを使ったスイーツが味わえるカフェ。隣の「YAYORI BEACH VINTAGE」は90年代のアメリカの古着や雑貨を扱うお店です。

そして気になるカフェのおすすめが、3種類のスイーツが楽しめる5月限定「お抹茶プレート」です。

（海辺のお菓しや アイリス／田中あやめさん）

「緑がきれいな時期になるので、緑を意識して、お抹茶を使ったプレートをご用意しました。抹茶の余韻をしっかり感じていただけるような味わいになっています」

メインは玄米茶のクランブルをトッピングした抹茶のバスクチーズケーキです。

（海辺のお菓しや アイリス／田中あやめさん）

「抹茶を贅沢に使っていて、とろけるような食感が特徴のケーキになっています」

濃厚なチーズと抹茶の渋みがまさに、大人の味わい。香ばしい焦げ目がアクセントになっています！

そして、煎茶の香りとオレンジの甘酸っぱさがマッチしたゼリーです。ミントのジュレが爽快感をより高めています！

3つ目はイタリア・シチリア島発祥の冷たいチーズケーキ「カッサータ」と抹茶のコラボです。ホワイトチョコを加えたチーズケーキと抹茶のほろ苦さがベストマッチ！ ドライフルーツやナッツが入っていて食感も楽しめます。

さらに見た目がかわいい「苺のスムージー」もおすすめです。バナナやマンゴーを加えてさっぱり飲みやすくしています。

（海辺のお菓しや アイリス／田中あやめさん）

「目の前に海岸が広がっているので、大きい窓から見える海とスイーツと、一緒に楽しんでいただけるかなと思います」

カフェの営業日はインスタグラムで確認できます。ぜひ、ゴールデンウィーク中に出かけてみてはいかがですか！

（2026年5月1日放送「News Park KSB」より）